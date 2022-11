Tennis intentan explotar pero implosionan en ‘Pollen’

Tennis, el dúo formado por la pareja artística y profesional Patrick Riley y Alaina Moore, anuncia su nuevo álbum. ‘Pollen’ saldrá a la venta el próximo 10 de febrero. El disco versará sobre «pequeñas cosas con grandes consecuencias: una partícula, un momento, una lección». Es sobre sentirse «frágil».

Los autores de álbumes como ‘Cape Dory‘, ‘Young & Old‘ y más recientemente ‘Swimmer’ siguen apegados al pop atemporal de los 70 en el sencillo que presenta el largo, que recibe el nombre de ‘One Night With the Valet’ y no llega ni a los 2 minutos de duración.

Alaina Moore dice en el comunicado facilitado por su sello en España que querían hacer «algo que pegara en la radio pero sus canciones no seguían las convenciones del pop en cuanto a estructura». Dice: «en lugar de estribillos con temas universales, escribí con una especificidad que era nueva para mí, reduciéndome a los mayores detalles de nuestras vidas. Cuanto más tratábamos de ampliar nuestro alcance, más nos volvíamos hacia dentro». Para ofrecer más cosas nuevas, han cambiado el equipo de instrumentos con que suelen trabajar.



