Tras el lanzamiento de sus dos primeros singles en cinco años, ‘Washed Away’ y ‘Happy Ending’, Kelela regresa hoy para debutar otro nuevo tema, ‘On The Run’. La canción está producida por Yo van Lenz, Kelela, Kaytranada y Bambii, con producción adicional de Asmara. Estos tres últimos sencillos formarán parte del nuevo álbum de la estadounidense, que saldrá el 10 de febrero del próximo año bajo el título de ‘RAVEN’.

‘RAVEN’ ha sido descrito por Kelela como un «análisis en profundidad sobre las facetas de la música dance que siempre me han entusiasmado» y es la continuación de ‘Take Me Apart’, el aclamado disco que ayudó a Kelela a formar raíces en el mainstream. «You stay on the run, but I’m onto you baby» canta Kelela en la poco convencional ‘On The Run’, en la cual se mezclan los toques de R&B con los de música de club atmosférica, todo con una marcada influencia caribeña recubriendo todo el track.

En su nuevo LP, Kelela explorará «la autonomía, la pertenencia y la autorrenovación como sanación» a lo largo de sus quince canciones. «‘RAVEN’ es mi primer respiro en la oscuridad, una afirmación de la perspectiva de la mujer negra en medio del borrado sistémico y el sonido de nuestra vulnerabilidad convertida en poder», ha explicado la artista sobre el proyecto.

Tracklist:

1. Washed Away

2. Happy Ending

3. Let It Go

4. On the Run

5. Missed Call

6. Closure

7. Contact

8. Fooley

9. Holier

10. Raven

11. Bruises

12. Sorbet

13. Divorce

14. Enough for Love

15. Far Away

