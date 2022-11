Estreno: no te pierdas el tráiler de la serie revelación ‘Autodefensa’

‘Autodefensa‘, que se estrena el próximo 29 de noviembre en Filmin, ya nos había interesado por las personas que están involucradas en ella. En primer lugar, su co-creadora y co-protagonista es Belén Barenys, más conocida como MEMÉ, artista solista y corista de Rigoberta Bandini. La acompaña la escritora Berta Prieto en lo que podemos llamar una destartalada aventura de pandemia, y dirige el proyecto Miguel Ángel Blanca. Director de cortos y películas (‘Magaluf Ghostown’), también es muy conocido en el mundo musical por haber liderado Manos de Topo, uno de los grupos más personales que se recuerdan en el pop español. Eran una parodia de los lloricas.

De eso hay un poco también en ‘Autodefensa’. La serie narra la vida de 2 amigas en los tiempos de hoy, con todo el sinvivir laboral, las drogas o el sexo que conlleva. Se define la historia como una mezcla de ‘Girls’, ‘Kids’ y Lars Von Trier. Añadimos que hay puntos un tanto Carlos Vermut, de incomodidad a lo ‘Vergüenza’ y también algo de existencialismo y arte y ensayo. Hoy JENESAISPOP estrena el tráiler en exclusiva por cortesía de Filmin.



‘Autodefensa’ comienza con 2 capítulos alucinantes que seguramente no son lo que esperas, tratando temas como el #MeToo o el fetichismo más «creepy». Después, versa sobre la ansiedad, la depresión o la muerte, resultando totalmente sui generis. Nuestro compañero Pablo N. Tocino la reseñará a su estreno tras verla en el Festival de Sevilla, y con suerte también podremos hablar con el equipo responsable de la que puede ser una revelación de la temporada. Porque no es precisamente lo que esperas.

De formato ligerísimo, en torno a los 15 minutos por capítulo -además, son autoconclusivos-, ‘Autodefensa’ incluye también, con mucho tino, guiños a la cultura pop actual: desde los followers que tienen Alizzz o C. Tangana, a una canción de Pantocrator que no puede estar mejor calzada, ‘No te puto pilles‘.

Sinopsis oficial:

Autodefensa va de dos amigas que hacen lo que les da la gana sin tener que pedir permiso a nadie. Va de tener veintitantos, vivir en Barcelona y querer pisar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quién eres realmente. Va de las aventuras de dos locas descaradas que no quieren que nadie les diga cómo hacer las cosas, y que han creado su propio mundo para ser las reinas. En realidad, Autodefensa va de dos chicas que están muy asustadas y que se divierten en defensa propia. Dicen que lo sienten, que todo ha sido en defensa propia, solo es que tenían mucho miedo.