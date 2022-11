Cala Mijas 2023 confirma a Arcade Fire, Florence, Strokes…

Después de su exitosa edición de este año, que ha contado con uno de los mejores carteles de la temporada festivalera, gracias a la confirmación exclusiva de Arctic Monkeys y a la presencia de nombres tan atractivos como Noel Gallagher, Kraftwerk o Róisín Murphy, el festival malagueño Cala Mijas empieza a desvelar su programación de 2023.

Y también empieza fuerte: Cala Mijas confirma ya tres cabezas de cartel como son Arcade Fire, Florence + the Machine y los Strokes, y también una interesante tanda de nombres internacionales conformada por The Blaze, Foals, Metronomy y Amyl & the Sniffers.

Entre los artistas nacionales confirmados se encuentran favoritos del site como Amaia, Baiuca y Cupido, también las exitosas Cariño y los siempre interesantes Delaporte. El cartel se completa, de momento, con los artistas revelación Ballena y Judeline.

Cala Mijas se celebrará el año que viene los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre en el recinto de Sonora Mijas. La preventa de entradas se abrirá el 21 de noviembre a las 9 horas y terminará el 28 a las 9 horas, y la venta general se abrirá el 28 de noviembre a las 10 horas. Toda la información está disponible en la web del festival.

Adicionalmente, Cala Mijas informa que Sonora volverá con «significativas mejoras en sus 120.000 metros cuadrados», que «garantizará la economía circular mediante contratación km0, reutilización de materiales y gestión de residuos», que «seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes» y que «continuará sus alianzas con diferentes organizaciones tales como Renta Básica fomentando el desarrollo de personas en riesgo de exclusión, la ONG Equilibrio Marino para continuar el proyecto Abraza el mar de Mijas, que busca poner en valor y recuperar la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas Costa o el propio Ayuntamiento de Mijas para fomentar la contratación de personal local a través de su bolsa de empleo».