Maluma abandona una entrevista tras ser preguntado por Qatar

Maluma es uno de los pocos artistas que ha dicho sí al Mundial de Qatar 2022, participando en la canción oficial del evento junto a Nicki Minaj y Myriam Fares, la reggaetonera ‘Tukoh Taka’. Sin embargo, su presencia en la canción y el tema en sí no han causado mucho revuelo en la prensa, a diferencia de una de las últimas entrevistas de Maluma, la cual este ha abandonado al ser preguntado por la construcción de los estadios de Qatar y su apoyo a la competición futbolística.

«Tengo que preguntarte esto, Shakira y Dua Lipa se han negado a formar parte de este Mundial debido al mal historial de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, Maluma, ¿no tienes problemas con la violación de derechos humanos en este país?», preguntó el periodista Moav Vardi.

El artista colombiano se mostró molesto enseguida: «Es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar de la vida, el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y de la hermosa vida, jugando fútbol también», sentenció Maluma. Fue entonces cuando el periodista le preguntó al cantante si entendía por qué la gente tendría problemas con su respuesta y si su presencia estaba contribuyendo al encubrimiento de la situación catarí.

Entonces, el joven de 28 años miró a su equipo mientras se preguntaba «¿Tengo que responder a esa pregunta?», a lo cual le contestaron que no hacía falta. Poco después, se levantó y se marchó. Al preguntar Vardi por qué se iba, Maluma simplemente le respondió que «eso no se hace» y que era «grosero», ante la sorpresa del periodista. En los últimos días se ha ido agrandando la lista de artistas que no participará en el evento, entre ellos, Dua Lipa, Shakira, y Alicia Keys.

Maluma abandona una entrevista luego de ser cuestionado sobre su decisión de actuar en la Copa del Mundo a pesar de las violaciones de derechos humanos en #Qatar2022 pic.twitter.com/hnj9eqMrO8 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) November 19, 2022