La editorial de Bob Dylan estafa a 900 fans con firmas replicadas

Los fans de Bob Dylan que pagaron 600 dólares por una edición especial de su último libro, ‘The Philosophy of Modern Song’, finalmente recuperarán su dinero tras revelarse que los libros no estaban realmente firmados a mano por Dylan, tal y como se había anunciado. No ha sido fácil, pero tras numerosas quejas la editorial Simon & Schuster ha admitido que las firmas de estos 900 libros no eran únicas, sino réplicas.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando comenzaron a llegar las copias a las manos de los compradores y muchos rápidamente notaron, con ayuda de los foros online, que las firmas eran demasiado uniformes como para haber sido realizadas una por una. No tardaron en denunciar lo que había ocurrido como una estafa, incluso cuando inicialmente la editorial mantenía que los libros estaban firmados a mano.

A través de un mensaje en redes, Simon & Schuster no tuvo más opciones que admitir lo que todo el mundo ya sospechaba: «Queremos pedir disculpas a aquellos que compraron la edición limitada de ‘The Philosophy of Modern Song’. Resulta que los libros de la edición limitada contienen la firma original de Bob, pero en forma de réplica a boli. Estamos abordando esto inmediatamente proporcionando a cada comprador un reembolso inmediato».

