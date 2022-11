Wilko Johnson, legendario guitarrista y líder de la banda británica de pub rock Dr. Feelgood ha fallecido a los 75 años, 10 años después de que los médicos le diesen solo algunos meses de vida tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas.

Además de su directa influencia en el punk rock de los años 70 y 80, gracias a su energético y punzante estilo de guitarra, el legado de Wilko ha traspasado décadas y ha llegado a grupos como The Strokes o The Vaccines. Paul Weller, líder de The Jam, dedicó estas palabras a Wilko en una entrevista para Uncut Magazine: «Quizás Wilko no sea tan famoso como otros guitarristas, pero está en ese nivel. Y hay mucha gente que diría lo mismo. Puedo escuchar a Wilko en muchos lugares diferentes. Es un buen legado».

- Publicidad -

Dr. Feelgood se originó en Canvey Island, en el condado de Essex, a principios de los 70 y fueron asociados desde el principio con los divertidos e intermitentes riffs de Johnson. Este escribió canciones para los dos primeros discos de la banda, ‘Down by the Jetty’ (1974) y ‘Malpractice’ (1975), los cuales influenciaron notablemente el panorama punk británico de la época. Al otro lado del charco, grupos como Blondie o the Ramones también han citado a Dr. Feelgood como inspiración.

Hacia el final de la década, Johnson se separó del grupo y formó la Wilko Johnson Band, el proyectó que dirigió hasta su muerte. El grupo lanzó material de forma esporádica, pero el legado de Johnson recibió otra capa cuando apareció en el documental de 2009 sobre Dr. Feelgood, ‘Oil City Confidential’. Además, al público general le sonará la cara de Wilko tras interpretar al intimidante Ser Ilyn Payne en las dos primeras temporadas de Juego de Tronos.

- Publicidad -

Tras ser diagnosticado con cáncer en 2013, Johnson se negó a la quimioterapia para llevar a cabo una gira de despedida. Un año después, lanzó un disco conjunto con Roger Daltrey titulado ‘Going Back Home’ y le extirparon el tumor, que resultó ser menos agresivo de lo que se pensaba.