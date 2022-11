Patrick Wolf busca el aurea mediocritas en su nuevo single

Corría el año 2019 cuando nos preguntábamos dónde estaba Patrick Wolf, por qué no terminaba de volver con nueva música cuando ya había pasado casi una década desde su último lanzamiento discográfico, que era un disco de versiones sinfónicas. Dos años y una pandemia han tenido que pasar para que Wolf se decida a volver con nueva música, por fin.

Sin noticias de un nuevo disco largo en camino, Wolf ha anunciado un EP, ‘The Night Safari’, que verá la luz en 2023, y ha publicado un primer adelanto que gustará más a los seguidores de ‘Sundark and Riverlight’ que de sus primeros trabajos, más electrónicos.

Después de 10 años de espera, ‘Enter the Day’ no es ese single histórico que probablemente esperabas de Patrick Wolf. En una faceta decididamente folk, ‘Enter the Day’ es una emotiva balada que incluye arreglos de piano y cuerda e incorpora el sonido de un salterio arqueado, un instrumento de cuerda frotada que agrega una ambientación etérea a la composición.

Dentro de su dramatismo, ‘Enter the Day’ transmite paz, como dar un paseo por la playa en un día gris. Eso es exactamente lo que hacía Wolf cuando decidió escribir la canción. Cuenta que su madre dejó terminado un dibujo al carboncillo de un gavilán antes de morir y que, en su primer paseo por la costa después de mudarse, Wolf observó que un gavilán le volaba por encima.

Así, ‘Enter the Day’ es una canción que habla sobre los inevitables cambios de la vida. En las estrofas, Wolf se siente «paralizado y abrumado» pero, en el estribillo, vuelve a ver un nuevo día lleno de luz y busca el aurea mediocritas («golden mean»), el estado vital ideal, alejado de extremos. Quizá la canción no llega a ese ideal, pero la vuelta de Wolf solo puede ser una buena noticia, tanto tiempo después.