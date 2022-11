El mash-up de Oasis y Hall & Oates que estos aprueban

Estamos acostumbrados a escuchar mash-up de hits de pop de Ariana Grande, Rihanna… Algunos de sus autores han conseguido salir de Youtube y producir a gente de la talla de Kylie Minogue. Por no hablar que, este año, Beyoncé ha sacado un mash-up oficial de ‘BREAK MY SOUL’ y ‘Vogue’ de Madonna que aún no sabemos si existe o es producto de una fantasía.

Otros tipos de mash-ups existen, como aquel que mezclaba el villancico de Mariah Carey con… Marilyn Manson, y del brit-pop de los 90, especialmente las cuerdas de ‘Bittersweet Symphony’ de The Verve se han mezclado con todo, lo mismo con ‘Slide Away‘ de Miley Cyrus (mejorando esta) que con ‘Blinding Lights‘ de The Weeknd en plan experimento (fallido).

Ahora, un productor ha creado un mash-up de Oasis y Hall & Oates que se ha viralizado. Max Kendall, vocalista de la banda de pop londinense DECO, ha cogido la base instrumental de ‘Out of Touch’ y ha cantado ‘Don’t Look Back in Anger’ por encima. No es un mash-up con las voces de Noel y Liam, por tanto, pero el resultado es majo, tanto como para haber llamado la atención de los propios artistas.

En Twitter, Noel ha comentado el mash-up y ha dicho que «en cualquier era, «‘Don’t Look Back in Anger'» es un temazo», mientras Hall & Oates le han enviado un emoji de «100». DECO, claro, está encantado con la recepción que ha obtenido su mash-up, aunque no es el primero que se viraliza, y tampoco es el primero que hace con una canción de Oasis.

A principios de 2021, DECO logró viralizar una mezcla de ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat y ‘Wonderwall’ de Oasis que obtuvo millones de visualizaciones. Después sacaron otra tan improbable que fusionaba ‘Wannabe’ de Spice Girls con ‘Sexual Healing’ de Marvin Gaye.