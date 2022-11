Doja Cat ha hablado en una entrevista con Dazed sobre lo que será su próximo trabajo, esta vez de verdad. Doja describe lo que sería su tercer disco como «consistente» y «real», además de anunciar que planea lanzar una serie de singles inconexos con el álbum, a modo de teasers.

«Hay canciones que hice hace un año y medio que siento que necesitan salir. Tengo un proyecto que va a ser consistente, con suerte, que será el siguiente y que es el disco real, el proyecto real, pero antes de eso me gustaría sacar algunos singles que no conectan con ello de ninguna manera», revelaba Doja en dicha entrevista. Estas «cosas divertidas» en forma de single a las que se refiere Doja también podrían tener algo que ver con sus últimas inspiraciones musicales, de las cuales también ha hablado con Dazed.

Machine Girl, Deli Girls, Orbital, The Chemical Brothers, Death Grips y los Beastie Boys son algunos de los artistas que la cantante de ‘Vegas’ ha estado escuchando sin parar últimamente. «Opus III es una gran inspiración para mí ahora mismo, si quisieses un teaser sobre lo que he estado pensando, he estado muy ocupada con eso», comenta la estadounidense. En cuanto a como va a sonar el próximo material de Doja Cat, la artista nos da una pista: «Quiero coger algunos de los hermosos elementos de la distorsión vocal y jugar con ellos. No sé si lo que estoy haciendo va a ser pop, pero quiero tener eso en cuenta para cuando entre en el estudio».

«Me flipa pone diferentes géneros en el mismo disco o incluso en la misma canción», ha contado Doja sobre su manera de crear música en estos momentos. Estas palabras pueden ser indicador de la variedad y experimentación musical de su próximo álbum, el cual ha asegurado ella misma que sí se lanzará: «El disco llegará y será su propio momento en la Tierra».

