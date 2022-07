Doja Cat ha perdido alrededor de 200.000 seguidores en Instagram debido a su reciente controversia con el actor de Stranger Things, Noah Schnapp. Ambos se vieron envueltos en una viral polémica después de que la cantante de ‘Say So’ recriminara a Schnapp el haber compartido en redes sociales mensajes que se habían intercambiado entre ellos, en los que Doja le pedía al joven actor ayuda para ligar con su compañero de profesión, el nuevo integrante de Stranger Things, Joseph Quinn.

La pérdida de seguidores ha llegado a partir de un Instagram Live de la artista en el que habla sobre lo mal que le ha sentado que Schnapp compartiera la conversación. Doja Cat comenzaba el directo reconociendo que «no se cuántos años tiene, pero no tiene más de 21 años» y que todos a esas edades hacemos «cosas estúpidas». La cantante ha comentado que no se sintió «cómoda» y ha descrito la acción como «socialmente ignorante». Además, ha dicho que el actor ha actuado como «casi una serpiente».

Desde entonces, Social Blade ha registrado una bajada de 200.000 seguidores en la cuenta de Doja Cat, mientras que los seguidores del actor Noah Schnapp han experimentado un aumento de alrededor de 900.000 personas. Schnapp no ha respondido públicamente a los comentarios de Doja Cat, pero sí que ha borrado el Tik Tok original en el que enseñó la conversación.

Honestly I can see where Doja Cat is coming from pic.twitter.com/cNJMqKQea5

— Jahonna K ❣️|| MIKE WHEELER ANTI❤️ (@multiniqhtmare) July 8, 2022