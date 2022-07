‘Stranger Things‘ ha conseguido reavivar la llama de ‘Running Up that Hill (A Deal of God)’ de Kate Bush. La canción se ha puesto tan de moda que va en camino de convertirse en uno de los mayores éxitos de 2022, más de 30 años después. De momento, el primer adelanto de ‘Hounds of Love’ ha alcanzado el número 1 en Reino Unido y va en camino de hacerlo en Estados Unidos. En España vamos un poco por atrás. AVISO: Este artículo contiene SPOILERS.

Otros que pueden correr una suerte similar son Metallica. Su éxito ‘Master of Puppets’ suena en una escena clave en el episodio final de la serie. En la escena, el personaje de Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, que es metalero, toca ‘Master of Puppets’ a la guitarra.

Tras el estreno de la temporada final de ‘Stranger Things’, la canción de Metallica ha empezado a viralizarse en los cauces habituales. El single de 1986 ocupa ya el puesto 8 de Spotify UK, el 10 de Spotify USA y el 35 en el top 50 de virales a nivel gloval. De momento no se ha registrado entrada de ‘Master of Puppets’ en el top 50 global oficial. ¿Cuestión de tiempo?

Curiosamente, esta no es la primera vez que Metallica ponen banda sonora a una escena de ‘Stranger Things’: su tema de 1983 ‘The Four Horsemen’ sonó en la segunda temporada.

En un comunicado, Metallica han expresado su emoción por que ‘Master of Puppets’ no solo aparezca en ‘Stranger Things’ sino que lo haga en una escena tan importante. «Cuando vimos el resultado final nos quedamos flipando. Está tan bien hecho, tanto, que algunos fueron capaces de adivinar la canción simplemente al ver unos pocos segundos del tráiler». El comunicado de Metallica viene acompañado por un fragmento de la escena en la que suena ‘Master of Puppets’, por lo que avisamos, de nuevo, de que se avecina SPOILER.

Metallica actúan hoy miércoles 6 de julio en el festival Mad Cool de Madrid.