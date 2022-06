Mad Cool 2022 acaba de publicar sus horarios, y sí, hay solapes

El festival más grande de Madrid, el Mad Cool, acaba de publicar los horarios de este año y, con una cantidad de conciertos de esta magnitud, es inevitable que algunos artistas actúen a la vez y que tengamos que sacrificar el ver uno de ellos en directo. Otra de las novedades de última hora en el evento es la cancelación del concierto de Stormzy, uno de los artistas de peso del lineup. El Mad Cool volverá a la capital del 6 al 10 de julio y estas son las coincidencias en los horarios que tendrás que tener en cuenta para organizar lo mejor posible tu festival.

El primer día, miércoles 6 de julio, ya empiezan los problemas. Metallica, uno de los headliners, comienzan a tocar a las 21.30, coincidiendo con el concierto de Carly Rae Jepsen a las 22.20. Esto seguramente haya sido planeado pensando en las diferentes bases de fans de ambos actos, pero si eres un amante del metal y del pop más pop lo vas a pasar mal eligiendo. Más tarde en la jornada, sobre la medianoche, coinciden prácticamente a la misma hora Twenty One Pilots y Cvrches.

- Publicidad -

El jueves 7 hay un solapamiento total entre Imagine Dragons y Sigrid, a eso de las 23 de la noche, y no es el último de la jornada. Sobre las 00:30, The Killers estarán tocando en el Main Stage al mismo tiempo que St. Vincent en el escenario 3, bautizado como Region of Madrid. La noche del jueves acaba con una triple coincidencia entre Four Tet, Tove Lo y Foals, entre la 1:20 y las 3 de la mañana. Si te organizas bien puedes ver un trocito de cada uno.

El viernes 8 de julio, tras terminar el concierto de Haim, tendrás que tomar una dura decisión, y rápida, porque no tendrás mucho tiempo para pensar antes de que uno de los shows empiece. Phoebe Bridgers o The War On Drugs, ambos comenzando sobre las 21.20. Sobre las 00:20 también comparten tiempo Muse y Parcels… y Nina Kraviz.

- Publicidad -

Kings of Leon y Zara Larsson se repartirán el público el sábado 10, ya que ambos comienzan su show entorno a las 22:50. Y a las 23:15 le toca a la ibicenca Aleesha. Si eres fan, otro dolor de cabeza más. Si llega el último día del festival y estás resentido por haberte perdido a algún artista, todavía te queda una jornada para sufrir.

El domingo 10 Natos y Waor coinciden exactamente a las 22 de la noche con Two Door Cinema Club, y con Tinashe en el escenario 6. El festival acaba con un problema triple, y bastante duro. En torno a las 23:30 tendrás que elegir entre las guitarras de Jack White, el folk de LA M.O.D.A. y el trap de Recycled J. Está difícil. La buena noticia es que a partir de esto ya no tendrás que preocuparte más, porque el Mad Cool habrá terminado oficialmente.