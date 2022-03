HAIM y Paul Thomas Anderson vuelven a unir fuerzas en el nuevo single ‘Lost Track’

Las hermanas HAIM vuelven a la carga tan solo un año después de publicar su tercer álbum de estudio ‘Women In Music Pt III’, esta vez con el single ‘Lost Track’ y su videoclip dirigido por Paul Thomas Anderson. El director, habitual colaborador del grupo, dirigió también la película que ha protagonizado Alana Haim, ‘Licorice Pizza’.

“I’ll never get back what I lost track of (nunca recuperaré esas cosas de las que perdí la pista)” es una frase que las de HAIM tenían escrita desde hace un año pero no sabían qué hacer con ella. En un post de Instagram explican que hace poco, en la sesión de fotos con Anderson para la portada de Alana Haim en W Magazine, el director les recomendó el libro ‘Cita en Samarra’ como inspiración para la canción que componían. Le hicieron caso, y tras leer el libro se sintieron “inspiradas por la idea de que alguien haga algo tan drástico y exagerado para escapar de una situación en la que se siente incómodo, solo por sentir algo”. Fusionando esta idea con la frase que tenían escrita nació la canción ‘Lost Track’.

El video que acompaña el single ya lo han podido disfrutar los que hayan ido a ver ‘Licorice Pizza’ al cine, porque desde el 11 de febrero se reproduce antes de la propia película, ambas dirigidas por Anderson. El videoclip se centra casi exclusivamente en Danielle Haim, siguiéndola en todo momento alrededor del comedor en el que tiene lugar la escena, pudiendo vivir desde su propio punto de vista la situación angustiosa que vive entre toda esa gente que no le hace mucho caso y de la que desea escapar.



