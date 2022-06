Metallica han cancelado el concierto que iban a efectuar hoy en Suiza, en el Frauenfeld Rocks, por un caso de COVID en la banda, a falta de cuatro días para actuar en Bilbao y de una semana para estar en el Mad Cool. El mítico grupo ha anunciado hoy a través de redes sociales la cancelación del show suizo, pero no ha dado más información respecto a las fechas próximas. Un caso positivo de coronavirus en Metallica podría poner en peligro sus conciertos en el Bilbao Bizkaia Rock Day el 3 de julio y en el festival Mad Cool en Madrid el 6 de julio.

Este viernes 1 de julio, dos días antes de su show en San Mamés, Metallica tendría otro concierto en el festival Werchter de Bélgica. Según un comunicado en Twitter, el equipo del evento ha confirmado que están «en contacto con el equipo de Metallica» y que estos «tienen la esperanza de tocar este viernes en el Werchter».

#Update A quick note as many of you reach out to us. We are in contact with @Metallica's team. They are hopeful to play at Rock Werchter this Friday.

