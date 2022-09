Hace unos días, Doja Cat contaba en una entrevista que su nuevo disco estaría construido con tintes de rave alemana de los 90. Sin embargo, hoy no solo ha revelado en Twitter que no será así, sino que ha demostrado que le encanta confundir a sus fans: «No estoy haciendo un disco sobre la cultura rave alemana, estaba gastándole una broma a la revista que me entrevistó».

A esta revelación, le siguió un tweet en el que la artista de ‘Woman’ contaba que está haciendo un disco de R&B. Horas más tarde, también desmintió esto último: «Gente, estaba mintiendo. Estoy haciendo un disco experimental de jazz. Creía que sería divertido haceros creer que estaba haciendo R&B porque sabía que funcionaría, pero ahora estoy haciendo jazz experimental, es la honesta verdad». Casi una hora después, Doja subió un audio con una caption en la que se leía simplemente: «la verdad».

- Publicidad -

El audio en cuestión es la propia artista anunciando que su próximo álbum es… un disco de rock. «Estoy cansada de vacilar en Twitter, esto es serio. Voy a sacar un disco y esta vez es en serio. Voy a lanzar un disco de rock y va a tener temas emo. El nombre del disco es ‘Rock Out Volume One – The Abyss 5000’, así que manteneos atentos para esto. Estoy entrando en una fase rock y espero que todo el mundo lo disfrute». Además, la artista contó que iba a «disparar llamas de su boca en el escenario» y que iba a aprender a tocar «la guitarra acústica y el ukelele».

Obviamente, todo esto es un gran trolleo y Doja Cat no va a sacar ‘Rock Out Volume One – The Abyss 5000’, aunque sería una gran sorpresa si así sucediese. Doja es en parte conocida por realizar este tipo de bromas en Internet, por lo que todo esto no debería sorprender a nadie. Quién sabe, quizás todo esto es una estrategia para confundir al público y acabar lanzando un álbum sobre la cultura rave alemana de los 90.

im not doing a german rave culture album you guys i was pranking the outlet that interviewed me about it — spooky cat (@DojaCat) September 21, 2022

- Publicidad -

I'm doing an R&B album — spooky cat (@DojaCat) September 21, 2022

Yall I was lying. I'm doing an experimental jazz album. I thought it would be funny to steer you into believing i was doing r&b cuz i knew it would work but I'm doing experimental jazz now, honest truth. — spooky cat (@DojaCat) September 21, 2022