Doja Cat da pistas sobre su nuevo disco: «Rave, no house»

Doja Cat ha sido la protagonista de la última entrega de CR Fashion Book, la revista de la modelo Carine Roitfeld. Además de posar para prestigiosos fotógrafos y hablar sobre el mundo de la moda en relación con la música, Doja ha revelado algunos detalles sobre su próximo disco, como el de que tiene «vibes de rave alemana de los 90». Además, la artista estadounidense también matiza: «Rave, no house».

«Tenemos muchas ideas y ahora el verdadero desafío es hacer que esas ideas sean consistentes. No puedo decir mucho, solo sé que pasan muchas cosas», respondió la cantante de ‘Say So’ al ser preguntada por novedades sobre su música. Sin embargo, Doja finalmente regaló algunos detalles sustanciosos sobre su próximos lanzamientos: «Ahora mismo estoy muy puesta en unas vibes de rave alemana de los 90, y es muy divertido. Sé que es como la moda del momento pero de pequeña me encantaba todo eso y ahora que puedo expresarlo lo estoy recibiendo con los brazos abiertos. Esa es una pista del álbum. Rave, no house.»

A modo de apunte cómico, Doja Cat también mencionó que pese a encantarle la música rave de pequeña, la razón por la que ahora puede expresarlo y antes no es que «obviamente, de pequeña no podía raparme la cabeza ni ponerme un sujetador de pelo ni tener un piercing en el ombligo».

