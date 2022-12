El Sónar celebrará su 30º aniversario el próximo año, entre los días 15 y 17 de junio. Hoy nos llegan los primeros confirmados, entre los que están Fever Ray presentando su nuevo disco sobre el amor, ‘Radical Romantics‘, que para entonces tendremos en nuestras manos; Shygirl, presente en toda lista de lo mejor de 2022; Lucrecia Dalt, que ídem, Bicep y Oneohtrix Point Never, entre muchos otros. Sónar 2023 anuncia también una renovación de formatos y espacios en Sónar de Día y Sónar+D, que ofrecerá más servicios y comodidades a profesionales y público.

Lo que se presentan hoy son los primeros 66 artistas de un total de más de 100 directos y DJ sets que se terminarán de conocer más adelante. En este primer avance están también Peggy Gou, Solomun, Amelie Lens, Honey Dijon, Laurent Garnier, Richie Hawtin, The Blessed Madonna, Max Cooper, Kode9, Logic1000, Erika de Casier o Ryoji Ikeda. Las catalanas Marina Herlop y CLARAGUILAR preparan ya shows inéditos para la ocasión, mientras que Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, la trapera Albany y Desert están también entre las propuestas más llamativas.

Enric Palau, codirector de Sónar, explica: «El 30º aniversario del festival contará con un line-up puramente electrónico, que quiere celebrar la cultura de club, la figura del DJ como vehículo cultural de nuestro tiempo y la diversidad de sonidos que protagonizan el panorama musical electrónico actual. Y lo hará con una amplia representación de artistas emblemáticos -nombres que han crecido junto a Sónar a lo largo de estos años y que se han convertido en maestros del deejaying-, y con algunas de las figuras más candentes de la electrónica de baile actual».

Respecto a la campaña gráfica que siempre capta nuestra atención y podéis ver bajo estas líneas, Sergio Caballero, codirector de Sónar, comenta que ha sido creada con Inteligencia Artificial: «Sónar ha revisitado las campañas de todos estos años mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial. Esta IA ha realizado 29 entrenamientos utilizando, en cada uno de ellos, una de las campañas gráficas presentadas a lo largo de la historia del festival. La IA, en busca de alcanzar la capacidad de generar imágenes que podrían encajar en cada una de esas campañas, se entrena y genera multitud de imágenes prueba/error. Es en la belleza de ese error donde Sónar ha encontrado la imagen gráfica de su 30º aniversario.»

Por otro lado, en su próxima edición, Sónar+D ofrecerá exclusivamente para Acreditados una programación especial de masterclasses, conferencias, demostraciones y encuentros desde primera hora de la mañana: el jueves 15 de junio estará dedicado a la innovación en la música, mientras que el viernes 16 de junio se centrará en las interrelaciones entre arte, tecnología, ciencia y sociedad. Sónar+D 2023 también ampliará su área expositiva para presentar proyectos que trabajan en los campos del vídeo, el sonido 360º, las realidades mixtas -Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR)- y herramientas y prototipos creativo-tecnológicos.

Os recordamos que habrá Sónar Lisboa a las puertas de Semana Santa, los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, y Sónar Istanbul los días 28 y 29 de abril. Volviendo a Barcelona, hasta este domingo 4 de diciembre a las 23:59h (CET), estarán a la venta a un precio especial los Abonos, Abonos VIP y Acreditaciones para Sónar Barcelona 2023, que pueden adquirirse online. Ya el lunes 5 de diciembre, pasarán a venderse a su precio habitual.

CONFIRMADOS SÓNAR BARCELONA:

BICEP LIVE (UK)

FEVER RAY (SE)

SOLOMUN (DE)

PEGGY GOU (KR)

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

AMELIE LENS (BE)

LAURENT GARNIER (FR)

HONEY DIJON (US)

RYOJI IKEDA (JP)

RICHIE HAWTIN (CA/UK)

MAX COOPER (UK)

THE BLESSED MADONNA (US)

700 BLISS (US)

MARINA HERLOP (ES)

KODE9 PRESENTS ‘ESCAPOLOGY (UK)

ERIKA DE CASIER (DK)

ELIZA ROSE (UK)

CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL (BE)

KORELESS (UK)

NICK LEÓN (US/CO)

SHYGIRL (UK)

CRYSTAL MURRAY (FR)

CALL SUPER B2B SEDEF ADASI (UK/DE)

LUCRECIA DALT (CO)

GROVE (UK)

DEENA ABDELWAHED LIVE (TN)

PERERA ELSEWHERE (UK/DE)

BRADLEY ZERO B2B MOXIE (UK)

BENDIK GISKE (NO/DE)

LOGIC1000 (AU)

ALBANY (ES)

SHERELLE X KODE9 (UK)

DJ EZ (UK)

MIKEQ (US)

FLACA (AR/ES)

DJ MARKY & MC GQ (BR)

MERCA BAE PRESENTS ‘2048’ (ES)

CARLES VIARNÈS & ALBA G. CORRAL (ES)

RALPHIE CHOO (ES)

WATA IGARASHI (JP)

CLARAGUILAR (ES)

MANUKA HONEY (UK/US)

AQUARIAN (CA)

DINAMARCA (SE)

DESERT (ES)

CC:DISCO! (AU)

ISABELLA B2B ROZA TERENZI (CO/AU)

CARISTA (NL)

TOCCORORO (ES)

BADSISTA B2B CASHU (BR)

JOVENDELAPERLA (ES)

SODA PLAINS (HK/UK)

B2BBS (ES/BG)

BORED LORD (US)

DALILA (ES)

OMAGOQA (ZA)

SELECTYA GLOSSY (ES)

ANZ (UK)

BABA SY (SN)

SANTIAGO LATORRE & COLIN SELF (ES/US)

LA NIÑA JACARANDÁ (CL/VE)

AINES (ES)

AMOR SATYR (FR)

TOPANGA KIDDO (ES)

AHADADREAM (UK)

LANAV (ES)