Fever Ray recupera pulso pop y habla de qué es el amor en ‘Carbon Dioxode’

Fever Ray ha anunciado un nuevo disco, presentándolo con un single obtuso llamado ‘What They Call Us’, en el que las múltiples estrofas se hacían un poco de bola con el estribillo. La ex miembro de la banda de culto The Knife nos lo pone más fácil con un segundo single que es hoy la «Canción del Día».

‘Carbon Dioxode’ es un más excitante sencillo para el disco que ultima la artista, y que se llama ‘Radical Romantics’. Además, tal nombre le viene al pelo, pues la canción pretende ser una descripción del «sentimiento de enamorarse»: su estribillo es algo así como «sujeto mi corazón, mientras me caigo», jugando con el doble sentido de «fall/fall in love». La producción no es tan «radical», y la melodía está mejor definida, lo cual en este caso se agradece.

Este «dióxido de carbono del amor» tiene también múltiples estrofas, una de ellas apelando a la propia musicalidad («Can’t say it out loud, I’m afraid to lose it / Their melody is pure music»). Y otra de ellas con una rima tan llena de humor como de magia («Oh, will you meet me? Hocus pocus (Hocus pocus) / On the other sidе of hyper focus (Hyper focus)».

Fever Ray ha explicado que aquí hay referencias a la película ‘Tres colores: Azul’, pues en ella descubrió lo que decía el libro a los los corintios en la Biblia sobre el amor (que era lo más importante); y a la novela ‘Regalo del mar’ de Anne Morrow Lindbergh.

También asegura haberse inspirado en la melodía de la archiconocida ‘Baby Elephant Talk’ de Henry Mancini, porque la considera «la melodía más feliz de todos los tiempos», si bien al menos esto último está más camuflado. Para escuchar el disco completo de Fever Ray, habrá que esperar hasta el próximo 10 de marzo.