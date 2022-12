Surfin’ Bichos anuncian su primer disco en 30 años

Surfin’ Bichos, el grupo de culto de los 90 liderado por Fernando Alfaro y Joaquín Pascual, influencia capital en gente como Triángulo de Amor Bizarro, está de vuelta. Hasta ahora estábamos más o menos acostumbrados a verles en algún concierto, pero no editando nuevo material.

Concretamente hubo una reunión de Surfin Bichos para tocar en el Primavera Sound de 2006, otra sorpresa en Contemporánea en 2015, y alguna otra aparición más, pero nunca un regreso discográfico como el que se avecina. Hoy anuncian su nuevo álbum, aún sin título, que tendrá lugar en el sello Sonido Muchacho, hogar de Carolina Durante, Sen Senra o recientemente La Bien Querida.

Discos como ‘Hermanos carnales’ (1992) aparecieron en toda lista de lo mejor del pop nacional de los 90, pero después de ‘El amigo de las tormentas’ (1993) no había nuevo álbum. Fernando Alfaro se centró primero en Chucho y luego en su carrera en solitario, como también hacía Joaquín Pascual. De momento no hay más datos sobre este regreso que no vimos venir, tan solo la confirmación de que habrá un disco largo completamente nuevo y que llegará a nuestras manos a lo largo de 2023.



