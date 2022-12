Los Punsetes acaban de lanzar su séptimo disco, titulado ‘AFDTRQHOT’ (Al Final Del Túnel Resulta Que Hay Otro Túnel), y es nuestro Disco de la Semana. Hemos hablado con Jorge García y Manuel Sánchez, guitarristas de la banda, sobre la gran novedad prog rock en su discografía que es ‘OCULTISMO’, la situación del videoclip en España, el término «indie» y las punzantes letras de canciones como ‘ESPAÑA CORAZONES’ y ‘CERDOS’.

Para este séptimo disco, ¿ha habido alguna novedad en vuestro proceso de creación o algún nuevo reto?

Jorge: No, nosotros no solemos hacer las cosas con una intención a priori. Vamos sacando las canciones y dejamos que se impongan y que nos lleven ellas. Excepto ‘OCULTISMO’, que sí que es una canción que tienes que plantear un poco más. Lo demás es todo dejarnos llevar por lo que la canción nos va pidiendo.

Ese primer single del disco, ‘OCULTISMO’, dura 9 minutazos, algo que no es nada común en vosotros. ¿Cómo surgió hacer una canción así? ¿Por qué decidisteis sacarla como primer adelanto?

J: Teníamos esta fantasía que era la de hacer una canción como ‘Siberian Breaks’ del segundo disco de MGMT, que es básicamente eso, una canción de 12 minutos con varias partes que no se repiten. Y yo le decía a Manuel: «Hostia tío a ver si algún día hacemos alguna así, bien loca», pero nos parecía un poco inviable realmente. Y bueno, un día estábamos en el local con las dos primeras partes de la canción e hicimos lo que cualquier persona haría, que es que después de tocar la primera parte rápida y la segunda lenta, pues volver a la rápida otra vez. Y fue como: «Esto es una puta mierda, no va a molar…» Y ahí sí que pensamos en hacer una tercera parte a ver qué pasa. Nos fuimos a casa con la idea de añadirle más partes, incluimos algunos trozos y empezamos a ver que los podíamos pegar. Luego ya fue cuestión de ir probando en el local con los enlaces y las transiciones. Ya cuando la teníamos más o menos hecha parecía una buena idea sacar una canción tan diferente como adelanto. Básicamente, porque hemos sacado tantos singles de tres minutos, que están bien, que pensábamos que iba a ser más llamativo entrar por otro lado.

¿Vais a probar a hacer más canciones así en el futuro o es una primera y última vez?

J: No lo sé, hay alguna canción en el disco como ‘QUE TE VAYA MAL’ que también tiene una estructura un poco más rebuscada. Creo que puede ser un buen camino para hacer más cosas, a mí me gustaría, pero no es fácil encajar tantas cosas y que te quede tan bien.



Una frase de esta canción además es la que da nombre al disco, la de ‘Al final del túnel resulta que hay otro túnel’. ¿Por qué os quedasteis con esta frase de título y no “España es lo que me salga de los cojones”?

Manuel: Creemos que define mucho mejor el espíritu del disco, la verdad. De hecho, estuvimos dándole vueltas a hacer un título más corto, tipo ‘El túnel’ o algo así, pero no nos acababa de convencer y la frase en sí era demasiado larga. Estábamos de acuerdo en que define muy bien el disco, pero era muy larga, y ahí a Jorge ya se le ocurrió lo de las letras.

Lo de que no se pueda pronunciar bien es un poco para joder, ¿no?

M: El otro día leí una cosa muy bonita en Internet. Un chico en Twitter decía que el título era como si le hubieses dado una hostia al teclado (se ríen).

En el aspecto promocional de la canción, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de convertir la canción en un videojuego?

M: Intentamos que varios colegas cineastas nos hicieran un vídeo, y cuando ya íbamos por el tercero que nos dijo que sí pero que al escuchar la canción dijo que era imposible, nos encontramos en un callejón sin salida. Entonces, Luis le hizo honor a su fama y fue idea suya totalmente. En cuanto lo dijo, se nos iluminaron los ojos, la verdad.

J: Pasado el momento en el que todas las canciones tenían que ir con un puto vídeo, que ha hecho que el mundo se llene de vídeos pochísimos y que haya un montón de basura audiovisual por ahí, cosa en la que hemos caído ocasionalmente, Luis ya empezaba a estar realmente saturado.

M: Yo creo que ha habido un momento muy brillante del videoclip, sobre todo en España, pero la gente ya no lo recibe con tanto interés ni sorpresa. Son muy caros y creo que empieza a decaer bastante su utilidad y su peso. Tampoco tiene sentido gastarte más pasta en hacer el videoclip que la que te has gastado en producir el disco.

«Los videoclips son muy caros y empieza a decaer bastante su utilidad»

Vamos a hablar sobre ‘ESPAÑA CORAZONES’, otra canción que presenta el disco. ¿La canción va sobre la crispación política actual? ¿Es una conversación de bar?

M: Es sobre la crispación política, yo la entiendo así, o así surgió. Trata sobre esta idea de España como arma arrojadiza y excluyente que es tan apestosísima y que saca a tanta gente de las cosas buenas que puede tener la palabra, el concepto y demás.

¿Cómo se os ocurrió la idea?

M: A mí me gusta mucho la política y la mesa política y… pues indignado. Sobre todo esa cosa de que España es lo que le salga de los cojones al que habla, como si fuera así, me molesta mucho.

«Con más tontos que listos, con más fuerza que maña” ¿Creéis que hay muchos idiotas en España?

M: En realidad no va por ahí, va porque la prioridad de una parte de España saca fuera muchas veces a los artistas y a los intelectuales y es una España muy cazurra. Esa es la España que defiende los toros. «Abajo los intelectuales» y «muerte a la inteligencia» decían los franquistas, ¿no?

¿La España cazurra es la España de la derecha?

M: Bueno, no generalicemos. Hay mucha gente de derechas que no es así, pero luego hay gente que es así y es de derechas, eso está claro. Generalizar siempre es un poco peligroso, y a mí no me gusta.

J: Una cosa muy importante de la canción es que no cae en el posicionamiento. Expone una realidad en la que a mucha gente le sobra la otra mitad de España, tanto desde un lado como desde otro, pero no se sitúa en ninguno de los dos sitios. Es algo en lo que es fácil reconocerse. Expone un concepto que es fácil de entender, pero no tan fácil de escribir de una manera directa, clara y divertida.



En ‘CERDOS’ decís: «Todos los cerdos deben morir, está muy caro el alquiler en Madrid». Seguro que os habéis encontrado con algún propietario cabrón por Madrid, ¿no?

M: Sí, los caseros… Pero vamos, que no es una canción contra los caseros, ¿eh?

J: La canción es como una acumulación de frases que pretenden ser un poco obvias: la luna es blanca, el cielo es gris, está muy caro el alquiler en Madrid. Son cosas que no admiten contestación.

¿Y la de «tus amigos se merecen estar muertos»?

J: Si eres un cerdo, tus amigos probablemente también lo sean y deberíais estar muertos todos (risas).

M: Tengo que decir que Jorge quería incluir el nombre personal de una empresa y mi nota fue quitárselo, porque si no íbamos a acabar en la Audiencia Nacional.

J: Cuando nos separemos y escribamos la biografía ya ponemos todos los nombres y apellidos a las canciones, no pasa nada.

¿Os ha pasado más veces lo de tener que cortaros un poco al escribir?

M: Para mí no es cortarse, ¿eh?

J: Cuando Manu nos propuso quitar este nombre, realmente hay un argumento bastante imbatible. Dar un nombre implica un contexto y el contexto con los años se pierde y deja de tener importancia, y al final es hacer la canción un poco más pequeña de lo que es. Si la dejas abierta haces la canción un poco más atemporal.

M: Aparte, la agresividad sería real. La canción puede ser agresiva, pero nadie lo está siendo. Eso también es importante.



Hay quien dice que el viejo indie está muriendo tras la pandemia, ya que entre otras cosas no se podía quedar a ensayar ni nada. También que si la venta de entradas de este tipo de grupos ha disminuido… Vosotros que estáis metidos de lleno en el mundillo, ¿Cuál es vuestra visión al respecto?

J: Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Hace dos semanas estuve viendo a Yawners y luego vi a Cariño con 2300 personas en La Riviera, y eso no lo veo. Lo que creo más bien es que empieza a haber un poquito de saturación de minigrupos de tirar un ritmillo, cantarse cuatro cancioncillas por encima… De esta cosa de nuevo pop derivado del rap que hay trillones de grupos muy parecidos. Hay momentos mejores y peores, pero depende más de que coincidan mejores grupos que de otra cosa.

Hay grupos de guitarra que lo han petado muchísimo, siendo buenos; hay grupos de guitarra que lo han petado muchísimo siendo una basura que flipas y luego hay grupos pequeños a los que nos va mejor o peor independientemente de que sean mejores o peores

¿Entonces crees que el verdadero problema del indie español es que hay demasiados grupos similares?

J: El problema del indie español no sé cuál es. Depende también de lo que cada uno piense cuando dice «indie español». Si me vas a decir que Viva Suecia es un grupo como nosotros, o IZAL, pues la conversación se va por caminos extrañísimos. Hay grupos de guitarra que lo han petado muchísimo, siendo buenos; hay grupos de guitarra que lo han petado muchísimo siendo una basura que flipas y luego hay grupos pequeños a los que nos va mejor o peor independientemente de que sean mejores o peores. Llevamos muchos años hablando de indie y es difícil saber ahora mismo a lo que se refiere la gente cuando dice indie. Yo digo indie y pienso en los sellos indies de los 80. Ahora la gente te dice indie y está pensando en Viva Suecia, que es una cosa que no tiene mucho que ver, desde mi punto de vista.

Es como que ahora el indie más que ser una palabra para referirse a «independiente», se ha convertido en un género de música aparte.

J: Es que es un término que yo, si fuera periodista, no lo utilizaría porque ya me parece confuso y difícil de definir.

¿Qué término utilizarías?

J: Depende a lo que me estuviese refiriendo.

M: ¡Agro indie!

J: Si utilizas indie refiriéndote a la independencia de los sellos, pues bueno. Incluso Sonido Muchacho se te empieza a quedar fuera del indie por sus alianzas con Universal. Yo si hablo de Los Punsetes siempre digo que somos un grupo de guitarras o directamente un grupo rock, porque a la gente como que le molesta ese término y me hace gracia.

M: Yo digo que somos un grupo underground.

No quiero que os retiréis ni nada, es solo por curiosidad, pero si tuvieseis que pasarle la corona a alguien, ¿quién creéis que podría ser vuestro relevo generacional?

M: El problema de eso es que todos nuestros relevos generacionales ya tienen más público que nosotros (se ríen). Gracias a Dios, a los grupos que dicen «nos gustan mucho Los Punsetes» normalmente les va mejor que a nosotros, o sea que es buena señal.