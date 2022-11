«España, país bandera»: Los Punsetes lanzan otro dardo

Los Punsetes estrenan hoy ‘ESPAÑA CORAZONES’, el segundo adelanto de su próximo álbum, que lleva el impronunciable título de ‘AFDTRQHOT’ y sale el 25 de noviembre. El primer adelanto, ‘Ocultismo‘, duraba 9 minutazos, pero el segundo es más breve y conciso.

Envuelto en guitarras noventeras que al final incluso se aproximan al shoegaze, ‘ESPAÑA CORAZONES’ es un comentario sobre el patriotismo y la identidad. «España es lo que a mí me salga de los cojones» es la frase estrella de la canción, pero no es casualidad que luego rime con «España porque sí y ya sobran razones»: la palabra «España» es el espejo en el que tantos buscan su propia identidad, una identidad tribal que convierte España «en un país bandera, con más tontos que listos, con más fuerza que maña».

Cuando de boca de Ariadna Paniagua salen frases como «España es un país con más perros que gente con hielo en las pestañas», o «España es un país con más perros que gente con fuego en las entrañas», cabe preguntarse si Los Punsetes no están hablando de repente sobre un país que consideran políticamente resignado y holgazán y que no sale a las calles a protestar tanto como debería. Más bien, el país parece dividirse entre «La España que madruga, y la que no se acuesta».

Los Punsetes presentarán ‘AFDTRQHOT’ en una gira que empieza el 2 de diciembre en Málaga. Después estarán el 9 de diciembre en Vitoria, el 10 de diciembre en San Sebastián, el 16 de diciembre en Valladolid y el 17 de diciembre en León. Ya en 2023, Los Punsetes actuarán el 14 de enero en Santiago, el 27 de enero en Córdoba, el 28 de enero en Sevilla y el 18 de marzo en Murcia.



