Arctic Monkeys también actuarán en Madrid

Arctic Monkeys, una de las bandas que podrás encontrar en nuestro Anuario con lo mejor de 2022, gracias a la edición de sus canciones nuevas en el disco ‘The Car’, anuncia nuevo concierto en Madrid.

Hasta ahora sabíamos que el grupo actuaría en el Bilbao BBK Live en una fecha exclusiva en cuanto a festivales. Pero también podrás verles en un recinto a ellos solos.

Concretamente, la primera de sus dos fechas será el sábado 8 de julio de 2023 durante la celebración del festival Bilbao BBK Live y la segunda con un único concierto en el WiZink de Madrid el lunes 10 de julio de 2023. Será la primera vez en 10 años que la banda actúe en un pabellón de la capital de nuestro país. Las entradas para Madrid saldrán a la venta el miércoles 7 de diciembre a las 12h y se podrán adquirir a través de lasttour.org y seetickets.com/es.

Os recordamos que en cuanto a Bilbao BBK Live, también están confirmados junto a «los Monos», Florence + the Machine, The Chemical Brothers, The Blaze, Love of Lesbian, Albany, Baiuca, Rojuu, Playback Maracas, etcétera.



