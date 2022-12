El hombre que disparó al cuidador de perros de Lady Gaga ha sido condenado a 21 años de prisión por intento de homicidio.

James Howard Jackson, uno de tres hombres y dos cómplices que participaron en el ataque, ha llegado a un «acuerdo de culpabilidad» que le suprime otros dos cargos, conspiración para cometer un robo y agresión con un arma de fuego semiautomática, pues además se concluye que Jackson desconocía que los perros pertenecieran a Lady Gaga.

En febrero de 2021, James Howard Jackson atacó a Ryan Fischer, que se encontraba paseando los dos bulldogs franceses de Lady Gaga en Los Ángeles, con intención de robar los perros -una raza cara en el mercado- para venderlos. Fischer se defendió y fue herido de un disparo por Jackson. El cuidador quedó malherido en una acera y fue ingresado en el hospital.

“Es difícil creer que han pasado casi 2 años desde que estaba sacando a Asia, Koji y Gustav a dar un paseo nocturno cuando, en un instante, de repente me encontré luchando con todo lo que tenía para proteger a esos perros de ser robados», ha explicado Fischer. «Pero no fue suficiente: me golpearon, estrangularon, dispararon y me dejaron morir desangrado en una acera y jadeando por mi vida”.

Jackson consiguió robar los perros, y Gaga llegó a ofrecer 500.000 dólares a quien se los llevara de vuelta. Finalmente, la cantante recuperó a Koji y Gustav y agradeció a Fischer por su valentía y heroicidad. Devolvió los perros Jennifer McBride, cómplice del ataque, cuyo caso sigue pendiente, mientras Jaylin Keyshawn White se enfrentan ya a cuatro y seis años de prisión, respectivamente, tras declararse culpables el año pasado.