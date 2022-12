Hace unos días, The Weeknd ya había adelantado que se traía algo entre manos con la secuela de ‘Avatar’, que debutará en los cines el próximo 16 de diciembre. Hoy ha confirmado que se trata de una canción para la película titulada ‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)’ y que estará disponible un día antes del lanzamiento de la cinta, el 15 de diciembre.

«Creía que podría protegerte», canta Abel en un nuevo mini adelanto de la película que además revela un pequeño trozo del tema. The Weeknd lleva en una racha estelar desde el lanzamiento de ‘Blinding Lights’ en 2020 y esta misma semana ha conseguido otro número 1 en la lista de éxitos estadounidense gracias a ‘Creepin’, su colaboración con 21 Savage para el disco del productor Metro Boomin, titulado ‘HEROES & VILLAINS’.

- Publicidad -

‘Avatar: El sentido del agua’ llega 13 años después del lanzamiento de la primera entrega y al igual que aquella, ha sido dirigida por James Cameron. The Weeknd estrenará próximamente su propia serie en HBO, ‘The Icon’, y acaba de anunciar también la continuación de su gira mundial, que pasará por Madrid y Barcelona el próximo verano.

- Publicidad -