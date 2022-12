Tras el aluvión de críticas a Ticketmaster por los problemas durante la venta de entradas del próximo tour de Taylor Swift, ahora la compañía se ha visto envuelta en otra polémica. Esta vez, con el fandom de Bad Bunny. En el último concierto del ‘World’s Hottest Tour’, celebrado en el Estadio Azteca de México, cientos de fans se quedaron sin disfrutar de la actuación del puertorriqueño debido a que muchas entradas compradas en Ticketmaster fueron consideradas por el equipo de seguridad como falsas, duplicadas o canceladas por la propia empresa, según informa Vulture.

El problema fue que muchos asistentes aseguraron que sus entradas eran válidas, ya que llevaban el check verde que prueba que son verídicas. Sin embargo, sus tickets fueron confiscados al entrar porque se creía que eran imitaciones. A pesar de haber hecho sold out, fotos y vídeos del concierto prueban que el recinto no estaba en su límite de capacidad, el cual rondaría las 87.000 personas, incluso después de haber comenzado.

Una vez más, Ticketmaster publicó un comunicado en redes sociales disculpándose con los fans que no fueron admitidos en el concierto. La compañía se ha escudado en que había un número «sin precedentes» de entradas falsas circulando, lo cual, según Ticketmaster, causó confusión e hizo que muchos asistentes se perdieran el concierto, pese a tener entradas válidas. En el mismo texto se indicaba cómo se podía solicitar un reembolso, siempre y cuando existiese una prueba electrónica de no haber podido entrar.

Por otro lado, la cuenta oficial del Estadio Azteca también ha publicado su propia versión de los hechos, echando toda la culpa del asunto a Ticketmaster: «Se exhorta a las personas afectadas a interponer directamente sus quejas en el servicio Ticketmaster».

UPDATE: The concert's begun and it’s at 60% of its full capacity, this is BEYOND embarrassing and disrespectful to Bad Bunny and to his fans, SHAME ON YOU @Ticketmaster pic.twitter.com/UkBfwcbCIE

