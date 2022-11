Ticketmaster se disculpa con Taylor Swift y todos sus fans

Después del infierno que pasaron los fans de Taylor Swift para conseguir entradas de ‘The Eras Tour’, ayer se dio la noticia que de que la venta de entradas para la esperadísima gira internacional de Taylor había sido cancelada. Las razones que ha dado Ticketmaster son la «extraordinariamente alta demanda» y el «insuficiente inventario restante de tickets». Ahora, Taylor Swift ha comunicado sus pensamientos al respecto en un Stories de Instagram y no deja muy bien a Ticketmaster.

La preventa de entradas ya había superado los 2 millones de tickets vendidos y la posibilidad de que el público general se quedase sin entradas era real. El escándalo ha sido de tal magnitud que la fiscalía de Tennessee ha anunciado que va a llevar a cabo una investigación sobre Ticketmaster en la que «utilizarán todas las herramientas disponibles para asegurar que no se violen las leyes de protección al consumidor», según un tweet del físcal general de Tennesse, Jonathan Skrmetti.

«No hace falta decir que soy extremadamente protectora con mis fans», comienza el comunicado que ha compartido Taylor esta misma tarde en redes. Refiriéndose a la cancelación de la venta general de entradas, Taylor ha dicho que lo ha hecho «específicamente para mejorar la calidad de la experiencia de mis fans haciéndolo yo misma y mi equipo, quienes se preocupan tanto por mis fans como yo». «Me resulta complicado confiar en una entidad exterior con esas relaciones y lealtades y me es insoportable ver errores ocurrir sin remedio», continuaba la artista estadounidense.

Taylor ha sentenciado, en relación a Ticketmaster, que «no voy a hacer excusas para nadie porque les preguntamos, múltiples veces, si podían manejar esta clase de demanda y nos aseguraron que podían». En la siguiente línea, la cantante aborda la situación de frente: «Es increíble que 2,4 millones de personas tengan entradas, pero realmente me toca las narices que muchas de ellas se sientan como si hubiesen pasado por varios ataques de oso para conseguirlas».

Al final, Taylor se refiere directamente a las personas que no pudieron ser tan afortunadas como para tener tickets, diciendo que espera «aportar más oportunidades para que nos reunamos y cantemos estas canciones».

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.

Hoy, Ticketmaster ha publicado un comunicado en su página web en el que la compañía se disculpa con los fans afectados por la demora en la venta de tickets y por todos los problemas causados: «Nos esforzamos para hacer la compra de entradas lo más fácil posible a los fans, pero ese no ha sido el caso para mucha gente intentando comprar entradas para ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift».

«Primero, queremos disculparnos con Taylor y con todos sus fans, especialmente los que tuvieron una experiencia terrible intentando comprar tickets. Después, sentimos que le debemos a todo el mundo el compartir algo de información para ayudar a explicar que ha pasado», continuaba el comunicado.

El comunicado seguía con la compañía explicando que el tráfico, tanto de bots como de fans sin código, no tenía precedentes, resultando en «3,5 mil millones de solicitudes del sistema en total, cuatro veces más que nuestro anterior punto más alto». Tras compartir algunas razones técnicas para explicar la mala experiencia al comprar entradas, Ticketmaster afirmó que poseen «la tecnología líder en el mundo para la venta de entradas, lo cual no significa que sea perfecta, y claramente para ‘The Eras Tour’ no lo fue».

El comunicado concluye con Ticketmaster admitiendo que incluso si todo el apartado técnico de una venta de entradas de gran demanda funcionase sin problemas, «muchos fans se quedarían con las manos vacías». «Por ejemplo: basándonos en el volumen de tráfico en nuestra web, Taylor necesitaría actuar en 900 estadios (casi 20 veces más que el número de shows que está haciendo), eso es un actuación de estadio cada noche durante los próximos 2 años y medio», concluye de forma reveladora la declaración.

We want to apologize to Taylor and all of her fans – especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets. We feel we owe it to everyone to share some information to help explain what happened: https://t.co/1Gn4kRIvq8

— Ticketmaster (@Ticketmaster) November 19, 2022