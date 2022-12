Marcelo Criminal presenta el tema ‘First Dates’, en First Dates

First Dates, el programa de citas presentado por Carlos Sobera, recibió anoche una sorpresa de la mano de Marcelo Criminal, el autor de ‘Perdona (Ahora sí que sí)’, versionada por Amaia y Carolina Durante. El cantante y compositor murciano visitó el formato para presentar una canción suya nombrada tal y como el programa, ‘First Dates’.

La canción ya había salido en el EP ‘Medio Mensaje’, lanzado en junio de este mismo año. «Me gusta mucho el programa y lo veo mucho. Entonces como pienso mucho en él, pues se me ocurrió. Espero que os guste», contó Marcelo momentos antes de subirse al escenario para deleitar tanto a los participantes como a los espectadores. «Nos conocimos en First Dates, yo no creía en el amor, yo pensaba en una canción», entonó Marcelo.

Antes de despedir a Marcelo Criminal del plató, Sobera soltó un «ha estado muy bien» y el programa siguió su curso. Pese a haber sido lanzada hace meses, seguro que tras la aparición de Marcelo en el programa, ‘Fist Dates’ recibirá mucha más atención. El último LP de Marcelo García, su nombre real, se titula ‘Momento de auténtica realidad’ y fue lanzado en noviembre de 2020.

