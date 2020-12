Marcelo Criminal / Momento de auténtica realidad

Criminal, cri-criminal, aparte del nombre de una de las canciones más exitosas de los últimos años (el hit de Ozuna y Natti Natasha supera los 2.000 millones de reproducciones en Youtube), también es el sobrenombre de este artista murciano que vivió 15 minutos de gloria cuando Carolina Durante y Amaia versionaron una de sus canciones, ‘Perdona (ahora sí que sí)‘. ¿Fueron los últimos? ‘Momento de auténtica realidad’ es el primer disco largo de Marcelo García -es un decir, sus 13 pistas no superan los 25 minutos-, un álbum que ha salido menos raruno que el EP ‘Repentino brote de añoranza y amor‘ pero no por ningún tipo de voluntad comercial.

Sin atención a las convenciones de la industria, Marcelo Criminal desarrolla su personalidad en los márgenes, reivindicando el «do it yourself», mejorando muy poco a poco su sonido por su propia cuenta, sin los productores que sí manejan sus compañeros de sello, seleccionando cuando tiene que hacer una versión nada menos que a Primogénito López y expresando sus inquietudes en sus variadas letras.

Gran conversador a sus 23 años -en unos días publicaremos una interesante entrevista-, en este disco hay espacio para hablar de filosofía, pues Spinoza aparece en ‘Fast and Furious’, y religión, pues le interesa especialmente la idea de perdón de la cultura cristiana y es la protagonista de la melódica ‘Cantares 8:1-6’. Con sus paisanos de Klaus&Kinski le une también el interés por lo alemán, como se aprecia en ‘JL, frente a su ordenador’.

Pese a que ‘Bicimur’ celebra el día que el gobierno de Murcia hizo algo bien, en general los textos son críticos con la sociedad capitalista. «Siempre que parece que algo va a pasar / abren otro puto centro comercial» dice ‘¿Quién vacía España?’, mientras la frase «todas las industrias me dan ganas de llorar y luego el resto de cosas pues me hacen empeorar» de ‘Quemando contenedores por dentro’ es otra declaración de intenciones. Entre las también conocidas, ‘Borracho y loco’, y el single que hace referencia a la desesperación de algunos por sonar en Radio 3, ‘Dentro y en contra‘.

Toda esta mezcla de inseguridad, parodia, autoafirmación y carácter amateur no sonará demasiado rompedora a quienes crecieron cerca del lado más sintético de Magnetic Fields y Casiotone for the Painfully Alone, el espíritu de Beat Happening y Moldy Peaches… o en España los primeros Hidrogenesse. Sin embargo, es loable que este modo tan puro de entender la música atraiga a las nuevas generaciones y además, aquí es todo un entretenimiento tratar de averiguar dónde puede estar el próximo viral del autor de ‘Solan de cabras’. ¿Será ‘Brain Training por lo que tiene de pegadizo? ¿Será la melodía de ‘La balada de Marty McFly’? ¿Será ‘Demasiado lento’ como él cree?

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Dentro y en contra’, ‘Borracho y loco’, ‘Quemando contenedores por dentro’, ‘Brain Training’

Te gustará si te gusta: Magnetic Fields, Casiotone for the Painfully Alone, Moldy Peaches

Youtube: ‘Dentro y en contra’