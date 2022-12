Aitana suplica a la prensa que no la acose y no grabe su casa

Aitana ha acudido este jueves a un evento en Madrid para pedir a la prensa que deje de asediarla por la calle y no grabe su casa. Cuenta que el acoso mediático está propiciando que se acerquen a su casa «hombres a las cuatro de la mañana» y que está pasando miedo.

La cantante barcelonesa acaba de romper con su pareja de cuatro años, el actor Miguel Bernardeu, según Lecturas, pero no ha confirmado ni desmentido la información, pues siempre se ha negado habla de su vida privada con la prensa.

- Publicidad -

«Por favor, os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa, está empezando a venir gente mucha gente a las tres de la mañana, hombres a las cuatro de la mañana», explica la artista. «Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo. Entiendo que es consecuencia de mi trabajo pero no me grabéis en casa, os lo suplico. Respetad mi vida personal. Sabéis que nunca cuento nada y hoy no va a ser distinto. Estoy aquí para pediros que no me persigáis por la calle».

Durante la comparecencia de Aitana, una periodista le contesta que para que la prensa deje de perseguirle por la calle, debe confirmar o desmentir su separación, a lo que ella se niega: «Yo nunca digo esas cosas y no os lo voy a decir ahora, lo siento un montón».

- Publicidad -

Lecturas ha dado la información de la separación de Aitana, sin que ninguna de las partes implicadas la haya confirmado. Aitana y Miguel Bernardeau protagonizan juntos la serie ‘La Última’, en la que interpretan a dos personajes que se enamoran, y que rodaron cuando estaban juntos.