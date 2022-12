Siouxsie Sioux dará su primer concierto en 10 años

Siouxsie Sioux volverá a los escenarios en 2023. El festival Latitude de Suffolk, Reino Unido, que se celebra del 20 al 23 de julio, ha anunciado que la artista británica encabezará el escenario BBC Sounds el último día de evento. El concierto será el primero que Siouxsie dé en exactamente 10 años: la última vez que actuó en vivo fue en el festival Meltdow de Yoko Ono, en 2013.

Como los fans de Siouxsie sabrán, la autora de ‘Spellbound’ se ha prodigado muy poquito en las últimas décadas: aquellos conciertos de 2013 fueron los primeros que daba en seis años y, en el aspecto discográfico, apenas ha publicado un álbum en aproximadamente dos décadas, ‘Mantaray’, que vio la luz en 2007. En 2015 sí lanzó un single suelto, ‘Love Crime’, dirigido a la banda sonora de ‘Hannibal’, pero esa es la última novedad de Siouxsie que llevarse a la boca.

Autora, como líder de Siouxsie and the Banshees, de discos tan queridos como ‘Juju’ (1981) o ‘Hyæna’ (1984), Siouxsie es uno de los mayores iconos de la era punk en Reino Unido. Su atractivo sonido, sus sórdidas letras y su aspecto glam-punk influyeron a generaciones de artistas, entre ellos PJ Harvey. Siouxsie and the Banshees se separaron en 1995 y la banda paralela de Siouxsie, The Creatures, se disolvió en 2005. Desde entonces, Susan Janet Ballion opera como solista, si bien, como decimos, sus actuaciones y lanzamientos han sido escasos en las últimas décadas.



