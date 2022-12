Ava Max quiere más «cuando terminemos de bailar»

El próximo 27 de enero acabará la agónica espera por el segundo disco de Ava Max, ‘Diamonds & Dancefloors’. En realidad, hará solo 3 años que escuchamos su debut ‘Heaven & Hell’, pero sí 9 meses desde que escuchamos el single ‘Maybe You’re the Problem’.

Desde entonces hemos conocido el tema ‘Million Dollar Baby’, entre Michael Jackson y Lady Gaga; ‘Weapons’ el pasado mes de noviembre; y finalmente el tema ‘Dancing’s Done’ esta semana. Cerrará el álbum y es nuestra “Canción del Día” hoy.

Que ‘Dancing’s Done’ cierre el álbum de Ava Max tiene todo el sentido, porque en su letra la cantante te está preguntando «dónde ir cuando terminemos de bailar». Una referencia al final de la noche, llena de posibilidades. Se trata de una canción sensual directa a la yugular que habla de «oscuras tentaciones», «probar secretos ocultos» y de «tocarte como nadie lo hace».

Si la parte de “if you’re not there” es puro Britney Spears («I’m not that innocent»), la producción del tema a cargo de Lostboy y Burns continúa pareciendo tener como principales referentes las canciones más ochenteras de Lady Gaga y Dua Lipa. Acaso podríamos imaginar en Jean Michel Jarre ese arreglo que sobrevuela la grabación y que, junto a la melodía, le da un toque más distinguido que otros de los avances del álbum.

Ava Max ha anunciado que va a promocionar el disco con una serie de visuales durante los próximos días, y hay que agradecerle que no haya dejado el monopolio de la Navidad en manos de Mariah Carey y Wham!

1.-Million Dollar Baby

2.-Sleepwalker

3.-Maybe You’re the Problem

4.-Ghost

5.-Hold Up (Wait a Minute)

6.-Weapons

7.-Diamonds & Dancefloors

8.-In the Dark

9.-Turn Off the Lights

10.-One of Us

11.-Get Outta My Heart

12.-Cold As Ice

13.-Last Night on Earth

14.-Dancing’s Done