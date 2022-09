Ava Max sigue su propio camino. Su recuperación del sonido eurodance de finales de los 90 y principios de los 2000, así como del pop de los 2010 en un momento en que parecía demasiado temprano para reivindicar a Katy Perry y a Lady Gaga, la han convertido en una especie de pionera. Desde su debut con ‘Sweet but Psycho’ no ha dejado de acumular hits y, para colmo, su debut ‘Heaven & Hell‘ era mucho más disfrutable y entretenido de lo que nadie podría haber imaginado.

El siguiente paso de Ava será publicar un nuevo álbum, ‘Diamonds & Dancefloors‘, que verá la luz el 27 de enero de 2023. Esta vez, sin embargo, la música convence un poco menos. El primer single, ‘Maybe You’re the Problem’, era otro reducto de ‘Blinding Lights’, y el segundo, ‘Million Dollar Baby’, sigue la misma fórmula de basarse en una «interpolación» de manera descarada.

‘Million Dollar Baby’ se basa en la melodía de ‘Can’t Fight the Moonlight’, el éxito de 2003 de LeAnn Rimes que cerraba la película ‘Coyote Ugly’. Sobre el papel, la idea debería funcionar: la melodía es pegadiza, familiar, pero no es exactamente la misma que la de Rimes, sino que muestra una variación; la base eurodance vuelve a ser tan machacona como esperas, y Ava no deja de colar sus ya habituales «ma ma ma ma» inspiradísimos en los tartamudeos de la primera Lady Gaga.

Sin embargo, ‘Million Dollar Baby’ resulta un pastiche extraño. Una canción con apariencia de «bop» pero que, por culpa de sus diferentes elementos extraídos de otros lugares, crea cierta repulsión. Quizás sea intencionado. Quizá no. Está claro que ‘Million Dollar Baby’ no es una mala canción en absoluto, pero probablemente convenza más si no habías escuchado ‘Can’t Fight the Moonlight’ ya unos cuantos millones de veces durante tu infancia o pre-adolescencia.

Por supuesto, ‘Million Dollar Baby’ no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Ava Max fusila una melodía ajena debidamente acreditada o disimulada en una canción. ‘My Head & My Heart’, su éxito de 2020, se basaba en la melodía de ‘Around the World (La La La La La)’ de ATC, y ‘Torn’ reproducía las cuerdas de ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’ de ABBA sin necesidad de licenciar un sample. Puede que, en ‘Million Dollar Baby’, la fórmula se esté agotando un poco, pues con la canción no está pasando gran cosa…