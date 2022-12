Agoney se defiende de las críticas en redes: «Hablamos el 10 de octubre»

Ha pasado casi una semana desde la publicación de las 18 canciones del Benidorm Fest 2023 y ya están empezando a asentarse los favoritos del evento. Entre estos, Fusa Nocta, Agoney y la artista que creemos que puede dar el «Chanelazo» este año, Blanca Paloma. En concreto, Agoney también ha sido el foco de algunas críticas respecto a su, aún desconocida, puesta en escena y se ha visto obligado a defenderse en Twitter.

Todo comenzó el pasado martes, cuando el cantante canario habló en una entrevista de RTVE sobre la actuación que llevará en enero al programa. Refiriéndose al escenógrafo de Agoney para el show de Benidorm, el presentador Fede Arias apuntó que le tenía que «cobrar un montón» al artista canario, a lo que este respondió: «Ah, bueno, lo paga Universal».

Este mismo jueves, Agoney recurrió a su Twitter para aclarar la información y defenderse de sus detractores: «Universal no paga mi puesta en escena del Benidorm Fest. He contratado un escenógrafo, al igual que he contratado un coreógrafo». También, aprovechó para recalcar el odio que recibe continuamente en la red social, añadiendo un «del resto ya hablamos el próximo 10 de octubre». Por si alguien no se aclaraba, el artista de OT también adjuntó una imagen explicando que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental.