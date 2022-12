«Renaissance» es una de las palabras de 2022: lo sabe Beyoncé y lo sabe Cristobal Tapia de Veer, aunque no necesariamente lo saben los espectadores de ‘The White Lotus‘. La segunda temporada de la serie dirigida por Mike White ha confirmado que estamos ante una obra maestra de la televisión, pero para jugada maestra la que ha protagonizado el compositor de su banda sonora.

La música de ‘The White Lotus’ es obra de Cristóbal Tapia de Veer, compositor chileno-canadiense conocido por su trabajo en las bandas sonoras de dos series británicas, ‘Utopia‘ (2013) y ‘National Treasure’ (2017). ‘Renaissance (Main Title Theme)’ es la sintonía de la segunda temporada de ‘The White Lotus’ y ha cobrado vida propia por diferentes motivos.

En 90 segundos, Tapia de Veer captura la magia y el misterio de la serie, primero, con el sonido de un arpa y la aparición de un canto operístico que después samplea y modula a su antojo, haciéndolo sonar celestial pero extraño. Y, después, con la irrupción de un ritmo de EDM con guitarras acústicas que podemos asociar al estilo de Milky Chance o Avicii.

Es la voz sampleada la verdadera estrella de ‘Renaissance (Main Title Theme)’. Pertenece a la cantante colombiana Stephanie Osorio que, para lograr el efecto escuchado en la grabación, emitió un ululeo que ha sido comparado con los cantos tradicionales nativos o con el zagarit árabe. La cantante sostuvo una nota larga durante varios segundos mientras entrecortaba el flujo de aire con la palma de la mano y, después, Cristóbal le subió y bajó el tono en diferentes puntos. El objetivo era que la voz siguiera sonando humana pero, a la vez, que el cante de Osorio fuera imposible de replicar por un ser humano.

El «gancho» de ‘Renaissance (Main Title Theme)’ es evidente desde el segundo cero y ha supuesto que la pieza vuele por su cuenta, al margen de la serie madre. La pieza está siendo pinchada en clubs y festivales, por ejemplo, por gente como Sofi Tukker, y hasta los Killers han abierto un concierto reciente con la sintonía en cuestión. Al contrario, el rapero Dominic Fike (conocido por su papel en ‘Euphoria‘) la ha usado para despedirse de su público después de un show. Si la quieres pinchar, que sepas que existe una versión extendida que se alarga hasta los 4 minutos y medio.

The Killers coming out to the White Lotus theme song was a whole ass mooooooood pic.twitter.com/8eLpeKNjo9

Tested out our new White Lotus / Matadora remix for the first time last night in DC 🤯🔥 PLAYING IT IN NYC TONIGHT 👀 https://t.co/L7ysV2TyuU

— SOFI TUKKER (@sofitukker) December 18, 2022