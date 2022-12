Courtney Love elogia a Kurt Cobain y Lana Del Rey, dos «genios»

Courtney Love ha dicho que Kurt Cobain y Lana Del Rey son los «dos únicos genios musicales que he conocido». En concreto, ha comparado la «integridad» de Lana con la de Kurt y ha dicho que «ella tiene algo mágico» y que, además, «no está mal de la cabeza» (como otros iconos del rock, se entiende).

En el podcast ‘WTF‘ de Marc Maron, Courtney también dice que descubrió a Lana la música de Joni Mitchell hace unos años y que, desde que lo hizo, Lana «cambió su estilo por completo». Courtney, que llegó a regalar a Lana «todos los vinilos de Joni», alude específicamente al sonido del disco de Lana de 2019 ‘Norman Fucking Rockwell!‘ (los fans de Elizabeth Grant disputan esta afirmación, pues Lana publicó un vídeo de sí misma en 2017 escuchando ‘For Free’ de Joni).

- Publicidad -

Las declaraciones de Courtney dan a entender que la ex integrante de Hole se atribuye parte del mérito de la dirección artística seguida por Lana en tiempos recientes. Ella recuerda el origen de todo esto, un episodio en que Lana le explicó qué tipo de disco quería hacer y ella le respondió que lo que quería era hacer un disco como ‘The Hissing of Summer Lawns‘ de Joni Mitchell. Según Courtney, en ese momento Lana no conocía ni el disco ni a su autora.

La relación de Courtney y Lana viene de lejos: la rockera fue telonera de Lana en 2015 y, desde entonces, ambas son amigas. De hecho, Lana cita a Courtney en la letra de ‘Dance Til’ We Die’, en la que también caben referencias precisamente a Joni Mitchell y a Joan Baez.

- Publicidad -

En otros puntos de la charla, Courtney habla de su próximo disco, que «no será rock» en sus propias palabras, porque «el rock ya no se lleva» (ella, que reside en Londres, se declara fan del drill, que describe como una especie de «Joy Division pero gangsta»). Además, confirma que ha completado por fin la redacción de sus memorias, ‘The Girl with the Most Cake’, tras una década «arrastrando el culo».