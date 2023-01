Mac DeMarco ha anunciado un nuevo disco, llamado ‘Five Easy Hot Dogs’, y «en su mayor parte instrumental». Tras lanzar su canción navideña anual, esta vez versionando la clásica «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas’, DeMarco ha revelado que el sucesor de ‘Here Comes The Cowboy’ estará disponible en streaming el próximo 20 de enero.

Según cuenta el propio artista, el álbum ha sido grabado durante un viaje por carretera alrededor de los Estados Unidos: «El plan era conducir hacia el norte y no volver a Los Ángeles hasta que hubiese terminado el disco». DeMarco compara la experiencia con «estar de gira», con la excepción de no haber actuaciones y de estar constantemente «gastando dinero».

- Publicidad -

Todos los cortes llevan el nombre de los lugares en los que fueron grabados y en el mismo orden en el que fueron visitados: «En algunos lugares me quedé más tiempo que en otros, algunos ya los conocía, otros no tanto». «Intenté estar ocupado en todo momento. Si no sabía nada sobre una ciudad, andaba hasta que alguien me reconociera y partía desde ahí. De esta forma conocía a un montón de gente interesante y tuve muchas buenas experiencias», cuenta DeMarco sobre su viaje alrededor del país.

Sin ningún «tema o sonido en mente», DeMarco fue quedándose en moteles o en casas de otras personas para grabar las diferentes piezas del disco, transportando solamente sus «guitarras, un bajo, una pequeña batería y un par de micros»: «Este disco suena igual que el sentimiento de moverse así de un lado a otro. Espero que lo disfrutéis».

- Publicidad -

Tracklist:

1. ‘Gualala’

2. ‘Gualala 2’

3. ‘Crescent City’

4. ‘Portland’

5. ‘Portland 2’

6. ‘Victoria’

7. ‘Vancouver’

8. ‘Vancouver 2’

9. ‘Vancouver 3’

10. ‘Edmonton’

11. ‘Edmonton 2’

12. ‘Chicago 1’

13. ‘Chicago 2’

14. ‘Rockaway’