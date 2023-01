The Smile nos sacan una sonrisa con su improbable y exquisito Tiny Desk

El primer Tiny Desk del año llega como toda una sorpresa, y es que The Smile, la nueva banda formada por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, se han encargado de dar la bienvenida al 2023 tocando tres canciones en vivo de su álbum debut, ‘A Light for Attracting Attention’, en un espacio en el que no estamos acostumbrados a verles.

Con la asistencia del saxofonista Robert Stillman, The Smile han revolucionado las oficinas de NPR con su presencia y su rendición en directo de ‘Pana-vision’, ‘The Smoke’ y ‘Skrting on the Surface’. Pese a que la actuación final solo dura 15 minutos, el equipo de NPR cuenta que la banda llegó pronto «para probar varios temas y descubrir cuáles tienen sentido» en el entorno del Tiny Desk. Tras 90 minutos de «ensayo casual», The Smile se quedaron con cuatro canciones.

La primera de estas es ‘Pana-Vision’. Thom Yorke, vestido con una camisa y un gorro azules y portando unas grandes gafas de sol rojas, se sienta en el piano mientras que Greenwood, con una simple camiseta negra, se encarga del bajo. A sus 54 años, la voz de Yorke se asemeja al mejor vino, mejorando con el paso del tiempo. «Dicen que puedo hablar, pero no puedo hablar porque es demasiado temprano. Por eso llevo gafas de sol. Es lo que haces cuando envejeces, si eres una estrella del rock», exclama Yorke al terminar la canción, siendo el único comentario que soltará en todo el directo.

Entre el primer y el segundo tema, vemos al cantante de Radiohead sosteniendo una guitarra. Sin embargo, en un corte de cámara este tiene un bajo, mientras que el bajo de Greenwood es sustituido por una guitarra. Tal y como apuntan en la descripción, la actuación contaba con una canción extra, que no se incluyó en el montaje final porque la propia banda «no estaba feliz con su interpretación». ‘Skrting on the Surface’ comienza en cuanto ‘The Smoke’ termina, sin que el riff de la guitarra de Greenwood, al que no se le vieron los ojos en ningún momento del show, deje acabar la ronda de aplausos.

The Smile lanzaron el pasado 14 de diciembre un disco en directo, ‘The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022’, con las actuaciones íntegras disponibles en su canal de YouTube.