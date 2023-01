Everything but the Girl lanzarán su disco ‘Fuse’ en abril

El de Everything but the Girl es uno de los grandes regresos que dejará 2023. El dúo formado por Tracey Thorn y Ben Watt publicará su primer disco en 24 años, y los detalles de este trabajo, el undécimo de su carrera tras ‘Temperamental’ (1999), ya se han filtrado a la red.

El disco se titulará ‘Fuse’, saldrá efectivamente en primavera, el día 21 de abril, y contará con 10 pistas, como se puede ver ya en las webs de varias tiendas de discos, entre ellas las de Fnac Francia, Amazon o la danesa iMusic. El grupo anunciará su nuevo disco en los próximos días.

- Publicidad -

De hecho, para ir calentando motores, Everything but the Girl ha estrenado estos días el adelanto del videoclip del que será el primer sencillo del disco. En él se escucha a una persona recitar probablemente uno de los versos de la canción, que incluye claramente la frase «nothing left to lose». Este es el título de la pista 1 de ‘Fuse’, como revela el tracklist filtrado.

En todo este tiempo, los integrantes de Everything but the Girl (que también son pareja) han perseguido sus propios proyectos y lanzado discos en solitario. El último de Thorn, ‘Record‘, vio la luz en 2018, y el de Watt, ‘Storm Damage’, en 2020.

- Publicidad -

Fuse:

01 Nothing Left To Lose

02 Run A Red Light

03 Caution To The Wind

04 When You Mess Up

05 Time And Time Again

06 No One Knows We’Re Dancing

07 Lost

08 Forever

09 Interior Space

10 Karaoke