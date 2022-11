Everything But The Girl anuncian su primer disco en 24 años

Tracey Thorn ha anunciado a través de Twitter que la próxima primavera habrá nuevo disco de Everything But the Girl. Será su primer álbum desde 1999, cuando publicaron el último de los discos de su reinvención electrónica, ‘Temperamental’. Como el disco saldrá ya en 2023, será el primero en 24 años.

En este tiempo, la pareja formada por Tracey Thorn y Ben Watt se ha casado (tras 27 años de relación previa) y ha sacado discos por separado. En ocasiones sonaban a su trabajo conjunto (sobre todo Tracey en su faceta más electrónica o en alguna remezcla), en ocasiones abrazando más bien el folk en el caso de él. Es por este motivo que es todo un misterio a qué sonará su regreso: si a los primeros Everything But the Girl de los 80, a los electrónicos de los 90 o a los últimos trabajos de Tracey y Ben en solitario.

- Publicidad -

La última vez que entrevistamos a Tracey Thorn le preguntamos por un hipotético regreso, y esta era su respuesta: «A veces lo hablamos, no es como que ni lo pensemos, pero en parte, en los últimos años, si ves lo que hacemos Ben y yo, son cosas muy diferentes. Si oyes el último disco que ha hecho él y el que he hecho yo, verás que estamos en lugares diferentes. Son dos personas que no harían ahora mismo una banda juntas. Y no queremos hacer lo mismo que ya hacíamos. Además, si hacemos otro disco, será un «comeback», la continuación de ‘Temperamental’, un disco de hace 20 años. Mientras que si hacemos nuestra música, es solo el disco nuevo, no tiene más significado, es el disco en el que hemos trabajado».

Just thought you’d like to know that Ben and I have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring 😍@ben_watt@ebtg — Tracey Thorn (@tracey_thorn) November 2, 2022

- Publicidad -