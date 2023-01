Daughter regresan con su primer disco en siete años, ‘Stereo Mind Game’. Programado para su salida el 7 de abril, el nuevo disco del grupo, descrito como «el más optimista hasta ahora», llega tras el soundtrack ‘Music from Before The Storm’ en 2017 y ‘Not To Disappear’ en 2016. Además, ya se puede disfrutar de su primer single, ‘Be On Your Way’.

El nuevo tema viene acompañado de un videoclip creado por Tiff Pritchett y en él Elena Tonra canta sobre alguien que conoció en California, mientras estaba escribiendo el disco. Las 12 canciones de ‘Stereo Mind Game’ fueron escritas y grabadas en distintos lugares, entre los que figuran Devon, Bristol, Londres, San Diego, California y Vancouver.

También es la primera vez que Tonra recibe compañía vocal, dado que esta vez Igor Haefeli presta su voz en ‘Future Lover’ y ‘Swim Back’. Además, en ‘Neptune’ podemos escuchar un coro, según indica la nota de prensa. Aunque los trabajos previos de Daughter basaban su encanto en la honestidad emocional, el nuevo LP muestra nuevos sentimientos: «Trata sobre no trabajar con absolutos», ha declarado Haefeli.

Tracklist:

1. Intro

2. Be On Your Way

3. Party

4. Dandelion

5. Neptune

6. Swim Back

7. Junkmail

8. Future Lover

9. (Missed Calls)

10. Isolation

11. To Rage

12. Wish I Could Cross The Sea