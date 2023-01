Póster del ‘HOLY FVCK’ de Demi Lovato, prohibido por blasfemia

Aunque ‘HOLY FVCK’ haya salido en agosto, es ahora cuando el póster promocional del último disco de Demi Lovato ha sido prohibido en Reino Unido por ser «probable que ofenda a los cristianos». Este disco es el octavo de la discografía de Lovato y el sucesor de ‘Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over’, lanzado en 2021.

Según la CNN, la organización que regula la publicidad en Reino Unido (ASA) recibió una serie de quejas sobre el póster, que muestra a la cantante tumbada sobre una cruz acolchada y vestida con un atuendo de cuero, al igual que en la portada del disco. En su momento, carteles promocionales con la misma imagen y con la frase «álbum ya disponible» fueron colocados en seis localizaciones de Londres, solo para ser retirados cuatro días después.

- Publicidad -

Las quejas en cuestión hablaban de que los anuncios causarían una «seria y extendida indignación» y que estaban «colocado de manera irresponsable donde podrían ser vistos por niños». Por otro lado, la organización Humanists UK se han referido a este acto como «censura de facto a la blasfemia» y opinan que «la ofensa religiosa nunca debería ser motivo para prohibir un anuncio». Demi Lovato no ha comentado sobre lo sucedido.

- Publicidad -