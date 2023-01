Sound Isidro ha anunciado los primeros 27 nombres de su novena edición, que se celebrará durante los meses de abril y mayo de 2023 en distintas salas de la capital como Shôko, El Sol o Siroco.

Esta es la primera tanda de artistas anunciada para Sound Isidro 2023, que incluye música de todos los colores, desde lo urbano y lo electrónico hasta el pop y lo tradicional: Juicy BAE, Parkineos, Camellos, Cráneo, John Pollõn, Barry B, Mainline Magic Orchestra, Nerve Agent, C Marí, Clutchill, Cometa, Cosmic Wacho, Daft Kant, El Gavira, El Nido, Enemic Interior, Ghouljaboy, Golpe de Gracia, GUADA, Heather, Pedro LaDroga, Pepe : Vizio, Samuel SLZR, Show me the Body, Sistema de Entretenimiento, Vera Fauna y Teo Planell, al cual dedicamos un artículo recientemente.

Desde el festival avisan de que anunciarán el cartel completo «en unos días». El primer concierto de Sound Isidro 2023 será el 14 de abril con Mainline Magic Orchestra en la sala Independance, mientras que Cráneo despedirán el ciclo el 25 de mayo en Shôko. Las entradas ya están disponibles en DICE.

