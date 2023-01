Raissa se abre paso con el pop ochentero de ‘I Want Your Sex’

Raissa es una cantante británica de pop que lleva un puñado de singles publicados. Algunos de ellos los lanzó cuando estaba fichada en Zelig Records, la rama de Columbia que lleva el productor Mark Ronson, que en 2020 estrenó junto a la joven artista el single ‘I Want to See the Bright Lights Tonight’. Después, Raissa volvió a publicar música de manera independiente.

Con orígenes malasios pero nacida en Zaragoza (la han entrevistado en la tele de Aragón y ella dice que de pequeña le llamaban «la joterica»), Raissa Mokrani Pedrayes es otra de esas artistas fascinadas con el pop de los años 80, mientras la estética de sus portadas se inspiran en el mundo del cómic. En 2020 se dio a conocer con el medio tiempo de synth-pop ‘BULLYING BOYS’, e incluso cuando sus temas han presentado ritmos de trap-pop, como ‘POLICÍA’ o ‘GO FAST BABY’, el punto ultra-sintético ha estado ahí.

Sus temas pueden ser tan decididamente pop, como ‘Hearteater’ o ‘Suckerpunch’ (en su misterio muy parecida a lo último de The Weeknd), o coquetear con el garage en ‘Cherry’. Estos días, Raissa ha despuntado con su single más colorido. ‘I Want Your Sex’ no es una versión de George Michael, pero sí es una canción bien apañada que hoy elegimos como Canción Del Día.

Los sintes de ‘I Want Your Sex’ nos llevan al trabajo de Bastille o CHVRCHES, pero la melodía no teme ser todo lo comercial posible, como si intentara emular un hit de la primera Madonna, de Paula Abdul o del propio George Michael. El tema no presenta innovación de ningún tipo, pero funciona en su aproximación a un sonido que nunca pierde relevancia.

La letra incluye, eso sí, una referencia al primer single de Britney Spears, el ídolo de su generación (Raissa tiene 25 años), y se entrega a la pasión: «quiero tu sexo, lo quiero tanto que me siento nerviosa, asocio el estrés con necesitar tu tacto», canta la artista, extasiada.