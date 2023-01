Ava Max logra su primer top 1 en JNSP; entran Judeline, LA ÉLITE…

Ava Max sube al top 1 de lo más votado en JENESAISPOP con uno de los singles que ha presentado de su inminente disco, ‘Dancing’s Done’. Es la primera vez que la cantante consigue llegar a nuestro número 1. Como curiosidad, en 2018 postulamos su millonario hit ‘Sweet But Psycho’ como candidato, pero el público no le dio votos suficientes para llegar al top 40 siquiera.

La entrada más fuerte es ‘Yo quisiera’ de Alice Wonder, directa al top 4, mientras Najwa, Julieta Venegas, Rauw Alejandro y RuPaul llegan al top 20. Judeline y LA ÉLITE están entre las entradas underground de la semana.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Albany / SCORT

Alice Wonder / Yo quisiera

Alizzz / Todo está bien

Alvvays / Easy On Your Own?

Ava Max / Dancing's Done

Belle & Sebastian / I Don't Know What You See In Me

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Bizarrap, Shakira / Session 53

Björk / Atopos

Blanca Paloma / EAEA

Carly Rae Jepsen / Surrender My Heart

Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright / The Loneliest Time

Chico y Chica / Las zarzas

Depresión sonora / Bienvenido al caos

Everything But the Girl / Nothing Left to Lose

Fusa Nocta, DRED BEY / Mi familia

Iggy Pop / Comments

Jessie Ware / Free Yourself

Judeline / ZAHARA

Julieta Venegas / La Nostalgia

LA ÉLITE / Contento de ser feo

La URSS / Euroorden

Lana del Rey / Did you know that there's...

Los Punsetes / España corazones

Los Punsetes / Hola, destrucción

María Escarmiento / Puedes contar conmigo

Miley Cyrus / Flowers

Morrissey / Rebels Without Applause

Mylène Farmer / À tout jamais

Najwa / Esquiando

NewJeans / Ditto

Phoenix / After Midnight

Rakky Ripper / TRACCIÓN

Rauw Alejandro / DE CAROLINA

RAYE, 070 Shake / Escapism.

Röyksopp / Me&Youphoria

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

RuPaul, Skeltal Ki / ASMR Lover

Sam Smith, Koffee, Jessie Reyez / Gimme

Sugababes / Summer of 99

SZA / Kill Bill

Taylor Swift / Anti-Hero

Tove Lo / Grapefruit

Venga Bea / Tus bragas

Verona / Después de todo

Vicco / Nochentera

Vicente Navarro / El primero

Zahara, Carolina Durante / joker Ver resultados