Alice Wonder actúa este jueves 12 de enero en La Riviera de Madrid como parte de la programación del ciclo Inverfest. Será un concierto muy especial, pues será la primera vez que la cantante interpretará en vivo ‘Yo quisiera’, la canción con la que compite en Benidorm Fest, y por tanto aspira a representar a España en el Festival de Eurovisión. Se trata de nuestra «Canción del Día» hoy.

Si bien Alice Wonder ha pululado por el jazz, el soul e incluso el trance en la fantástica ‘¿Quién soy?’ de su segundo y último disco hasta la fecha (también tiene un EP), la balada a piano la ha acompañado siempre. Entre sus temas con más streamings está por ejemplo la canción ‘Bajo la piel’, y entre los temas favoritos de ese ‘Que se joda todo lo demás’ (2022), ‘No te vayas’.

‘Yo quisiera’ sigue una línea parecida, si bien revestida de modernidad. Es como si se le hubieran aplicado un par de trucos de la escuela de James Blake y Bon Iver. Sobre todo en esa segunda estrofa que tanto se acelera, con un montón de beats que podría haber metido la Björk de ‘Homogenic’, y que tanto juego podrían dar en vivo. Suena todo muy oscuro pero en verdad deja un regusto purificador.

Y es que el tema se presentaba de la siguiente manera: «Es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la vida misma”. De ahí que su estribillo sea «yo quisiera parar el tiempo, pero no puedo». En otro punto afirma, ciertamente optimista: «Dime que no te he fallado / Confías en mí, en que tú y yo / Saldremos de aquí cogidas de la mano / Y si prefiero volar, volaremos bien alto».

Desde hoy sabemos que Alice Wonder competirá en la primera semifinal de Benidorm Fest junto a Agoney, Aritz, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody.



