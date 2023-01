‘The Last of Us’ puede dar un éxito nostálgico a Depeche Mode

Estos días se ha estrenado en HBO la adaptación televisiva del videojuego ‘The Last of Us‘, muy esperada. Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretan a los dos personajes principales, el contrabandista Joel y la adolescente Ellie, dos de los pocos supervivientes en un mundo post-apocalíptico azotado por una pandemia que ha convertido la población en mutantes caníbales.

El hermano de Joel, Tommy (Gabriel Luna), la líder de la resistencia Marlene (Merle Dandridge) y la compañera de Joel en el contrabando Tess (Anna Torv), acompañan a Joel y Ellie en sus aventuras, y en una escena clave que sucede en el primer episodio, suena un éxito de Depeche Mode.

- Publicidad -

‘Never Let Me Down Again’, original de 1987, emerge desde una radio en la escena final del primer capítulo, en la que Joel, Ellie y Tess abandonan la zona de cuarentena de Boston para visitar a dos socios de contrabando, Bill y Frank, con el objetivo de abastecerse, y salir en busca de Tommy. El uso de la canción significa que los tres amigos están en peligro.

Craig Mazin, co-director de ‘The Last of Us’, ha contado que para la escena buscaba una canción de los 80 que sonara alegre pero que escondiera un mensaje oscuro. ‘Never Let Me Down Again’, recuerda, contiene la frase «voy a dar un paseo con mi mejor amigo», pero la canción habla de drogas, y tanto Joel como Ellie son dos personas peligrosas. Mazin explica que ‘Never Let Me Down’ volverá a sonar en la primera temporada de la serie, pero en un «contexto totalmente diferente».

- Publicidad -

Que las series de televisión pueden darle nueva vida a canciones que creíamos cosa del pasado está más que comprobado después que ‘Stranger Things‘ viralizara ‘Running Up that Hill (A Deal of God)’ de Kate Bush. Publicada originalmente en 1985, el primer single de ‘Hounds of Love’ fue uno de los mayores éxitos comerciales de 2022 después que la serie la colocara en una escena clave. Lo mismo sucedía, a menor escala, con ‘Master of Puppets’ de Metallica, que sonaba en la misma serie.

Últimamente hemos visto llegar a las listas de éxito ‘Bloody Mary‘ de Lady Gaga 12 años después de su edición por su asociación random a una escena musical de ‘Wednesday’ en la que en realidad suena otra canción, algo realmente inaudito porque ‘Bloody Mary’ ni siquiera fue un single oficial (hasta ahora). Y parece que los próximos afortunados en lograr un viral parecido pueden ser Depeche Mode. Al fin y al cabo, el disco que contenía ‘Never Let Me Down Again’ se titulaba ‘Music for the Masses‘. De momento las búsquedas de la canción en Google son muy incipientes, pero por algo se empieza.