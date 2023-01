Ryuichi Sakamoto publica ’12’, su disco-diario

Ryuichi Sakamoto había anunciado que publicaría un nuevo trabajo discográfico, ’12’, hoy 17 de enero, el día de su cumpleaños. ’12’ es el vigésimo álbum de estudio de Sakamoto, sin contar bandas sonoras, de las cuales ha editado cerca de cincuenta; y sin contar la discografía de la banda en la que se dio a conocer, Yellow Magic Orchestra, que estos días ha perdido a uno de sus integrantes.

’12’ es un trabajo centrado en la faceta ambient y neoclásica del compositor japonés, y será el Disco de la Semana en estas páginas. El título de ’12’ alude a las 12 pistas incluidas en el álbum, todas ellas tituladas con su fecha de grabación. Se trata de un proyecto que toma forma de diario, en el que Sakamoto reúne una docena de «bocetos» que compuso mientras se recuperaba del cáncer que le fue diagnosticado en 2021, pocos años después de superar el anterior.

Sobre el disco, Sakamoto ha contado: «Cuando por fin volví a casa, después de mi gran operación, me encontré acercándome al sintetizador. No tenía intención de componer nada, solo quería bañarme en sonido. Probablemente continuaré manteniendo este tipo de diario».

’12’ es el segundo disco de Sakamoto dentro de la difícil etapa de salud que se encuentra viviendo. El anterior, ‘Async’, salió en 2017, hace seis años. Fue entonces cuando, en el documental ‘Coda’, el compositor declaró lo siguiente: «No doy nada por sentado, pero sé que quiero seguir haciendo música. Música de la que no me pueda avergonzar, cuando ya no esté».



