Rosalía estrena esta noche el single que venía días anunciando, pero horas antes se ha filtrado. El título de ‘LLYLM‘ representa las siglas de la frase «lie like you love me», canción que, al contrario de lo que sugería el estribillo (o de lo que quisimos entender), no está cantada enteramente en inglés, sino que alterna este idioma con el español.

Con un «spanglish» más decidido que el de ‘Hentai’, por tanto, ‘LLYLM’ presenta un sonido de guitarras y palmas similar al de ‘Juro que’, solo que la composición se acerca mucho más a la rumbita que al puro flamenco, y en un mundo paralelo hasta tendría sus posibilidades en Eurovisión. Eso sí, la instrumentación incluye sorpresas, pues en el solemne puente, Rosalía se acompaña por un órgano (y por un coro robotizado), y en los últimos segundos emerge una guitarra eléctrica.

Una de sus composiciones más alegres (en una carrera no precisamente plagada de ellas, como demuestran sus dos primeros discos), ‘LLYLM’ es una colaboración de Rosalía con Max Martin, el genio del pop que ha compuesto o producido éxitos para The Weeknd, Taylor Swift, Katy Perry, Britney, Backstreet Boys… Rosalía ya se vinculó a una producción de Martin cuando participó en el remix de ‘Blinding Lights‘ (sí, aquello existió), pero ‘LLYLM’ no es la típica canción de pop comercial asociable al sueco: aquí, Martin sale de su zona de confort como hizo, por ejemplo, con Adele.

