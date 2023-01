Feid y el legendario DJ Premier se dan la mano en ‘Le Pido a DIOS’

Feid no tuvo suficiente con el lanzamiento de ‘FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM’ en septiembre del año pasado, así que el mismo día de la salida de este anunció que antes de 2023 sacaría otro proyecto. Tres meses después llegó el EP ‘SIXDO’, lo cual esperábamos. Lo que nadie esperaba era una colaboración con uno de los productores más míticos de la historia del hip hop, DJ Premier.

Mientras que ‘FELIZ CUMPLEAÑOS’ ocupa actualmente el quinto lugar en la lista de Discos española, ‘SIXDO’ ha ascendido esta semana al número 29 gracias a temas discotequeros como ‘CHORRITO PA LAS ANIMAS’ o ‘La Pasamos CXBRXN’, canciones con más sabor pop como la simpática ‘California’ y colaboraciones tan singulares como nuestra Canción del Día, ‘Le Pido a DIOS’.

DJ Premier, alias Preemo, es uno de los pocos productores y beatmakers de hip hop que merecen totalmente el título de leyenda. Es la mitad de Gang Starr, junto a Guru, y la mitad de PRhyme, junto a Royce da 5’9″; produjo algunos de los mejores temas del ‘Illmatic’ de Nas, un disco de referencia en el rap global; y su lista de colaboraciones va desde Janet Jackson, D’Angelo o The Notorious B.I.G. hasta Kanye, Jay-Z o Mac Miller.

Feid, consciente de la gran sombra que proyecta DJ Premier, no se ha comido la cabeza y ha escrito un tema de boom bap clásico, con un destello en el estribillo al reggaetón melódico al que nos tiene acostumbrados («Le pido a Dios que te cuide, que si me voy que te cuide»). La letra del colombiano, pese a no sorprender, acompaña perfectamente el relajado apartado musical, con Feid rapeando sobre el amor que siente por su chica.

Lo que de verdad conquista es el ligero y vintage beat de DJ Premier, con sus famosos scratches incluidos en el puente de la canción («Yo diciéndote: Amor, ¿qué hacemos hoy?»). Más allá, el encanto de ‘Le Pido a DIOS’ también radica en el respeto que se respira por parte de ambas partes. Feid hace lo suyo, cumpliendo un sueño de por medio, y deja a Preemo recrearse con una extensa outro solo para él. Es el hip hop estadounidense y el reggaetón dándose la mano.